斯特拉斯堡機場的中國掃描儀讓歐洲議員跳腳 機場潑冷水譏大驚小怪

中國/斯特拉斯堡/同方威視

一封由歐洲議會三名議員撰寫並被路透社看到的信顯示，斯特拉斯堡機場購買中國公司同方威視製造的行李掃描設備的交易令一些歐洲立法者感到不安。三位歐洲議會議員向斯特拉斯堡地區的法國國家代表發出的這封信呼籲撤銷合同，“直到進行獨立調查”以檢查同方威視的技術是否不存在間諜風險。美國兩年前已將同方威視列入安全黑名單。

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斯特拉斯堡機場的中國掃描儀交易引發歐盟立法者的強烈抗議。據路透社今天報道稱，斯特拉斯堡是歐洲議會、歐洲委員會和歐洲人權法院的官方所在地。三位歐洲議會議員，Bart Groothuis、Nathalie Loiseau、Reinhard Bütikofer 在信中寫道，“同方威視的快速發展引發了人們對在我們的邊境安全系統中採用中國技術的風險的擔憂。”

議員們說，“我主要擔心的不只是這些中國產品中的後門，因為任何軟件更新都可能引發這種情況，而是對受 2017 年中國情報法約束的國有企業的依賴，”荷蘭國防部前網絡安全專家格羅蒂烏斯Bart Groothuis在給路透社的電子郵件中說，中國的網絡安全法，要求中國公司在中國存儲數據並同意安全審查。

據路透社說，Groothius 的這封信是在 10 月 10 日寄出的。

同方威視是中國部分國有企業，同方威視的技術，包括用於港口和機場的 X 射線掃描材料和傳感器，於 2020 年被美國工業和安全局列入黑名單。

斯特拉斯堡機場首席執行官 Renaud Paubelle 在接受路透社採訪時表示，機場於 10 月初與法國經銷商 DETEKT'IN 簽署了一份合同，為同方威視提供和維護設備。Paubelle 表示，在招標後，同方威視的產品比其他競標者更受青睞，包括歐洲和美國的競標者。“我們選擇了最好的報價，無論是技術上還是財務上，”他警告說，任何撤銷合同都可能導致訴訟和分手費。

斯特拉斯堡機場首席執行官 Renaud Paubelle還說，“我實際上對購買此類設備在斯特拉斯堡引起的大驚小怪感到驚訝。”Paubelle 堅稱同方威視的設備已經過法國航空管理局 DGAC 的篩選和批准。

他還說，“我感到遺憾的是，我們沒有一個符合標準的歐洲報價，否則我們會很高興能夠選擇。”

據路透社說，同方威視的設備已經出現在法國其他機場，例如波爾多。