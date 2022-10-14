【視頻】北京海淀區現抗議橫幅後周邊地帶已增設警力部署

中共20大/抗議橫幅

2022年10月13日，北京海淀區四通橋上驚現兩條巨大的抗議橫幅。在距離將標誌着中國國家主席習近平將打破常規，邁向第三任期的中共20大召開只有三天之際，已經處於嚴密監控之下的首都北京，出現反對清零政策、要求罷免習近平的抗議橫幅引發廣泛關注。當晚，四通橋上的橫幅已經不見蹤影，美聯社記者注意到高架橋附近明顯加強了警力。點擊視頻了解詳情。

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北京海淀區四通橋上驚現抗議橫幅的圖片及短視頻在海外社交媒體上瘋傳。從這些圖片上看，橫幅上寫着：“不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。”另一條橫幅則直接要求罷免習近平。現場圖片上，橋上當時曾冒起濃煙。另有視頻顯示，警方趕到，收走橫幅，並有一人被帶走。

目前沒有確切消息顯示懸掛橫幅者身份。

在距離將標誌着中國國家主席習近平將打破常規，邁向第三任期的中共20大召開只有三天之際，已經處於嚴密監控之下的首都北京，出現反對清零政策、要求罷免習近平的抗議橫幅引發廣泛關注。但10月14日，在中國社交媒體微博平台以及百度搜索上，#北京#、#四通橋#、#海淀#等詞語均顯示沒有相關內容。

但北京一名不願披露身份的居民向法新社證實，很多人都看到了那兩條橫幅。法新社記者也注意到，14日，四通橋周邊部署了大量警力。