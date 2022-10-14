路透分析：中國房地產開發商在黨代會前提心弔膽

中國/20大/房地產

中國房地產開發商將債務重組行動推遲到即將召開的共產黨全國代表大會之後，希望這次重要的會議能夠為北京計畫如何穩定陷入困境的行業提供線索。會議上出現的情況可能有助於確定那些拖欠甚至拖欠價值數百億美元離岸債券的開發商如何調整任何資產出售，向債權人索取或提供讓步，甚至將自己進行清算。

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路透社今天引述分析稱，中國每十年兩次的黨代會於 10 月 16 日開幕，在此期間，習近平主席準備打破先例的第三次領導任期作為總書記。中國經濟領導層的構成將進行十年來最大規模的改革。中國房地產開發商在黨代會前提心弔膽。

儘管房地產行業對於黨代會預期會採取哪些具體行業措施（如果有的話）以及其影響範圍有多大尚未達成共識，但開發商不能坐視不理。開發商和重組顧問表示，如果北京不推出改變遊戲規則的政策，開發商可能會採取措施，例如對債券持有人實施大幅削減甚至清算。

一些正在重組債務的主要開發商包括中國恆大集團，融創中國控股，世茂集團控股和佳兆業集團。

開發商告訴路透社，已經進行債券交換以延長債務期限的較小同行也在考慮重組。

分析師稱，房地產行業對中國的政治和經濟穩定至關重要，房地產占家庭資產的 40% 左右，佔中國國內生產總值的四分之一左右，是所有行業中最大的。但在政府於 2020 年打擊開發商以債務為動力的擴張後，該行業已成為過去一年北京最頭疼的問題。

恆大集團的總債務為 3000 億美元，去年離岸債務違約，這對中國開發商的 5 萬億美元債務造成了不受歡迎的影響，令全球市場感到不安，並引發了罕見的抗議活動。

另一家房地產公司的高管此前曾計畫在黨代會前夕與離岸債券持有人談判重組條款，他說當局告訴開發商推遲討論，以防止對房地產市場造成任何衝擊。

兩名消息人士告訴路透社，在黨代會前呼應了這種擔憂，一些基金經理和經紀人被告知要避免大量出售股票。

房地產行業的債務危機導致開發商和購房者的投資減少。現在，許多分析師預計中國今年的國內生產總值將增長約 3%，這是自 1976 年以來的最低增速，不包括 2020 年新冠肺炎疫情初期的 2.2% 增長，因為該行業拖累了經濟。

中國已經推出了大量措施來提振住房需求和負擔能力，但房價和銷售量繼續收縮。一項私人調查顯示，9 月份新房價格連續第三個月下跌。對於一些利益相關者來說，黨代會前債務重組的停滯令人沮喪。一位債券持有人告訴路透社，它持有的開發商不斷推遲重組時間表，最初是從 2 月的中國新年到 3 月的議會會議，現在到下周的黨代會。