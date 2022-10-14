路透看習近平與20大

中國/20大

中國國家主席習近平將於周日登台，為執政的共產黨召開歷史性的全國代表大會，他準備贏得第三個任期，鞏固他作為自毛澤東以來中國最有權勢的統治者的地位。

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據路透社稱，但習近平將是在中國面臨挑戰的時刻召開黨代會。

此次大會是在一個動蕩的時期召開的，習近平堅持他的新冠病毒清零政策，不惜打擊經濟，而他對俄羅斯普京的支持進一步疏遠了中國與西方。儘管如此，路透社採訪的外交官、經濟學家和分析師表示，習近平將鞏固他對權力的控制。

大約為期一周的大會將在天安門廣場廣闊的人民大會堂舉行，約有 2,300 名代表參加，其中大部分是閉門會議。中國首都加強了安全措施並加強了 COVID 篩查。一位業內消息人士稱，在附近的河北省，鋼廠被指示減少運營以改善空氣質量。

自十年前習近平上台以來，中國政治的不透明性變得更加不透明，這意味着黨內觀察人士只能猜測誰將被任命為關鍵職位，以及這些任命意味着什麼。儘管如此，很少有人預計習會在第三個任期內出現重大方向偏離，繼續關注優先考慮安全和自力更生、國家控制經濟、更加自信的外交和更強大的軍事以及越來越大的奪取台灣的壓力的政策。

大會將以引入下一屆政治局常委（PSC），這個精英機構現在由7人組成，習近平已經佔據主導地位。倫敦地緣戰略委員會研究員、前英國外交官查爾斯·帕頓說：“新的陣容很可能是毫不妥協的‘習近平陣容’。”

大會可能會從習近平在電視講話中宣讀一份長篇報告開始，該報告將概述未來五年的總體優先事項。它開始了為期數月的黨和政府高層人事變動過程，該過程將於 3 月的議會年度會議上結束。在獲得第三個任期的過程中，習近平打破了近幾十年來的兩屆先例。同樣打破常規還有：分析師表示，預計不會確定 69 歲的習近平的繼任者，這表明他計畫繼續掌權更長時間。

中國觀察家最想知道，當李克強在 3 月卸任時，PSC 成員中誰將被任命為下一任總理——這項工作肩負着管理世界第二大經濟體的艱巨任務。雖然有幾位高級官員在“通常的被看好者”名單上，但沒有一個是接替李克強的明顯選擇，而這種不確定性也偏離了常態。

儘管如此，分析人士說，如今任何個人的觀點都不那麼重要了，因為習近平已經將那些被視為“改革派”的人排除在外，轉而支持他更加劇的國家驅動和民族主義的經濟政策。

習近平在 2017 年上屆共產黨全國代表大會上的開幕演講大體樂觀，其中包括到 2050 年將中國變成全球領先大國的雄心勃勃的計畫。他在持續近三個半小時的演講中提到“改革”70 次.從那以後，情況發生了巨大變化：中國經濟受到了新冠疫情限制、房地產行業危機的重創以及習近平打着“共同繁榮”的旗號打壓科技行業後的反彈。在全球範圍內，北京與西方的關係急劇惡化。

投資者和無數沮喪的中國公民希望這次大會標誌着一個裡程碑，之後中國開始為減少清零限制打下基礎，似乎越來越可能感到失望，因為北京本周一再重申其對清零政策的延續。

分析人士還表示，大會不太可能引發任何直接或劇烈的政策變化，以重振今年有望增長約 3% 的經濟，遠低於 5.5% 左右的官方目標。