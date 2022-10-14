關於中共二十大小“科普”：你需要知道什麼？

中國/20大

中國共產黨第二十次代表大會兩天後開幕。本台撰文稱讓我們看看這個五年一度的媒體盛會會是如何在北京人民大會堂的鍍金大廳里運行的。

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據本台報道稱，關於中國共產黨第二十次代表大會，你需要知道什麼？首先是中國共產黨大會的目的是什麼？

20大的目的是任命黨的領導人，任命那些將在未來五年內領導中國的人，從最重要的一個職務開始：共產黨總書記習近平，他在過去十年中一直擔任這一職務。正是這種黨的領導地位使他具有政治份量，比他同時擁有的共和國國家主席頭銜要重得多。習近平正在競選第三個任期，他應該會毫無困難地連任。

那麼組成大會的2300名代表是否真正發揮作用？

在紙面上，是的，因為它是一個循序漸進的過程。這2,294名代表將選出共產黨中央委員會，而中央委員會又會選舉組成政治局，即由25名精心挑選的成員組成的政治局。正是這25名當選成員選擇了共產黨火箭的最後階段，即由7名男性組成的強大的常務委員會，因為直到現在還沒有一個女性坐在其中，中常委負責管理國家和共產黨。

據愛丁堡大學講師傑羅姆-多永（Jérôme Doyon）研究員強調說：實際上，一切都在大會召開之前就已經決定了，因為代表們只是驗證黨的提名，而候選人是以一種准自動的方式增選的。

"候選人是事先選定的，沒有競爭，是這些候選人被推到了有關的位置上。重要的是，這些候選人被選中，但他們不是參選者：他們是由組織選定的，他們不參加競選，不提出政治方案，他們照搬強加給他們的方案。最後一點，他們的個性應該也是不太重要的。

那大會期間是否有任何政治辯論？

不，沒有即興創言的空間，更不用說政治辯論了。從官方角度講，代表們可以投棄權票，甚至根據中共黨章，可以選擇自己的候選人。實際上，Jérôme Doyon提醒我們，自習近平時代開始，他們在整個大會期間都受到監控，以避免任何偏離黨的路線。

"這些代表中，有多少人會同意或不同意習近平的這個或那個政策？我們不知道。一切都是為了防止他們組織起來，阻止黨員在公開場合談論政治，禁止代表們在大會本身開會之前組織集會，以確保他們不會把自己組織成小團體或派系。這是共產黨的一個經常性的執着小心防範，即黨的團結和凝聚力，反對宗派集團"。

在這種超級鎖定的情況下，要期待什麼？

仍有一個基本看點：中共政治局常委會的組成，即權力的硬核心。習近平是否已經成功地將他的手下人佔領國家最高層的七人體？那麼由現任總理李克強所體現的所謂 "改革派 "路線呢？香港浸會大學政治學教授、漢學家Jean-Pierre Cabestan遺憾地說：“會議是保密的，我們不知道他們在談論什麼，他們在討論什麼主題，在哪些主題上有不同意見。這是完全不透明的，管理一個十億人口的國家的秘密社會，習近平鞏固了一個極其封閉的系統。更容易知道的是經濟學家、國際關係專家或知識分子之間的辯論。但這是黨內辯論的情況嗎？不，我不這麼認為。”

能預見什麼？

中國政權的觀察家們預測中央委員會內部將出現換代，原因是一個非常嚴格的規定：年齡限制，固定為67歲。共產黨將利用這一點，引進大多數年輕但同樣敬業的幹部。只有一個例外：這位69歲的習近平，他正通過將自己從強加給所有下屬的七上八下框架中解放出來來鞏固他自己的權力。