香港主流傳媒集體失語 二十大前北京現反習橫額事件不被報道或被抽起

中國/香港/政治

當中共「二十大」(中國共產黨第二十次代表大會的簡稱)召開前夕、北京海淀橋出現「罷免國賊習近平」及不滿制度的橫幅事件引起國內外關注和媒體大肆報道之際，香港傳統主流傳媒卻全體沒有報道有關消息，至少一間親建制媒體曾發布有關消息，後來卻被抽起或在網址上換上其他新聞。新聞學者杜耀明形容，這是傳媒集體失語和失智的表現，反映香港傳媒日益靠近中國情況，只有主旋律媒體方可存在。

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本台從網上檢索發現，香港10家傳統主流傳媒、4份免費報章、6家電子傳媒及兩家網媒的新聞均沒有報道北京出現反習橫額的消息。當中，從親台老牌報章轉為免費報章的英文虎報(The Standard)，沒有獨立報道此事，但就用上美聯社談中國禁止社交媒體平台討論此事和刪帖的報道，當中有提及北京出現「反共產黨領導」的橫額，沒有點名習近平及對制度的不滿。

至於網媒《香港01》，其臉書昨(13日)天傍晚在中國網上流傳事件片段後不久便報道此事，其網站亦有報道，但到了今早8時許，本台再點擊相關報道時，臉書的報道已被刪除，而網站的報道，當點擊谷哥搜尋器上的標題時，卻被帶往一篇財經報道，兩者完全不相關。據本台了解，報社欲撤回搜尋器上的新聞，可向谷哥提出要求，谷哥未必答應或不能實時處理時，媒體便會上載另一則新聞到同一網址，讀者點擊標題進去時，便只能看到替代新聞。

有建制媒體中人向本台透露，在他所屬的機構，這宗新聞根本毋須「西環」指示，在二十大前出現這敏感事件，編輯部會自動自覺不予報道。但不同媒體都一起噤聲，應是收到指示，尤其是《香港01》先報後刪，更反映是收到指示後的動作。

杜耀明：自發或受官僚體制容許事件均具重大意義必須報道

曾教授中國新聞報道的香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明接受本台訪問時指出，二十大前出現反習橫額，明顯是重大消息，深具政治和社會意義。他解釋，中國過去十年均實施高壓政策，在這背景下仍出現這情況，確是超出想象，不管這是個別市民的勇敢之作，抑或是像1980年魏京生貼大字報的民主牆事件是在部分官方人士允許的情況下進行，傳媒都應深挖，北京反習橫額事件背後是否同樣有官僚體制的同情或授權，畢竟以中國監控之嚴密和閉路電視之多，作出此事並不容易。

但香港傳統主流傳媒竟對迢宗消息集體失語，杜耀明認為，這是新聞界失去新聞自覺、自我審查的表現，憂慮業界出現麻木或失智。他續稱，這情況亦反映香港主流媒體不同聲音並存的年代經已消失，只有符合主旋律的傳媒方可繼續存在，已「進階」至迫近中國大陸那一套，即除了官媒，便只有「自媒體」可以存在。

北京昨天出現反習橫額，而另一條橫幅則是反對習近平治下出現的社會現象：「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。沒有報道事件的主流傳統傳媒包括傳統報章《明報》、《星島日報》、《東方日報》、《成報》、《信報》、《經濟日報》、《文匯報》、《大公報》、《香港商報》、英文《南華早報》；免費報章《頭條日報》、英文《虎報》、《晴報》；網媒《香港01》、《巴士的報》；以及全數六家電台和電視台。