黎安友：習近平20大連任後將持續擴張中國勢力

中國/20大

美國哥倫比亞大學政治系講座教授黎安友今天表示，中共總書記習近平將在20大連任，連任後他的政策不會改變，會持續擴張中國在全球的勢力。中國除了軍事以外，還會運用經濟、宗教、統一戰線、種族關係等各種各樣方法，用它的金錢、話語權與外交官等，在世界各個地方努力擴大關係。

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據中央社署名呂佳蓉今天報道稱，“銳實力製造機：中國在台灣、香港、印太地區的影響力操作與中心邊陲拉鋸戰”（“銳實力製造機”）新書座談會今天上午在台灣中央研究院舉行。美國哥倫比亞大學政治系講座教授黎安友（Andrew Nathan）透過線上方式與會並表示說，習近平在20大連任後的政策不會變，他對台灣與全球的政策，就是要擴張中國在全球的勢力。

據黎安友指出，“銳實力製造機”這本書就是在研究北京擴張具體勢力的方法，除了軍事以外，它還會運用經濟、宗教、統一戰線、種族關係等各種各樣方法，用它的金錢、話語權與外交官等，在世界各個地方努力擴大關係。

黎安友表示，中共的勢力雖已引起反感、反抗，但還是不可以就此放心，因為習近平不會放棄，會持續擴張他自己認為是合法擴張的勢力。

中央研究院社會學研究所研究員吳介民則說，中國因素早就發生在台灣，國際間正在快速累積中國影響力操作的研究。這是一個集體事業，學界已研究了10幾年，需要持續堅持與凝聚。吳介民表示，銳實力性質上是在灰色地帶、日以繼夜的進行隱密作戰，台灣處在中國影響力的學術典範建構上，需要攜手各國學者做出前沿貢獻。希望“銳實力製造機”能成為中國因素的學術教材。

黎安友特別形容台灣與香港是中國“礦坑裡的金絲雀”，是了解中共影響的關鍵性的例子。

據中央社說，所謂“礦坑裡的金絲雀”，隱含早期預警的意味。由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀至礦坑，用來偵測天然氣是否外泄，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此充作警訊，藉以提早撤出礦坑以保全性命。