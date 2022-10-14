20大前北京突發橫幅直指“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平” 震驚世界

中國/北京/四通橋/新坦克人

2022年9月30日，中國國家主席習近平在北京天安門廣場的人民英雄紀念碑舉行的烈士紀念日儀式上走過。

中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，昨天在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，中央社今天引述中國旅外科普作家方舟子說，這位四通橋勇士來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發。就北京掛反習布條抗議者被捕事件，中國89六四運動學生領袖王丹稱讚是新坦克人。消息說，20大前北京高架橋懸掛反習布條事件，已遭中國網絡全面封殺。

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據中央社今天報道稱，北京出現反習行動已躍為最熱門的國際新聞與網絡消息，遭逮捕的男子被譽為“北京四通橋勇士”，民運人士王丹稱讚他是“新坦克人”。

方舟子在推特發貼文披露他的身分：“北京四通橋勇士網名彭載舟，真名彭立發，黑龍江泰來縣人，做電磁學研究的。”

方舟子表示，事發前彭立發在他的推文後面和彭立發自己的Researchgate帳號，貼過掛在橋上的那些口號，不過已經被刪掉，顯然警方逮捕彭立發後進入其帳號刪的，知道身分就好了，至少不會被人間蒸發。

回顧彭立發當時在橋上共懸掛4張橫幅，白底紅字，分別是“不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由”、“不要謊言要尊嚴，不要文革要改革”、“不要領袖要選票，不做奴才做公民”、“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”。

方舟子並上傳彭立發的微博截圖，自稱是個熱愛自由、喜愛科學與哲學的工匠。

而中國海外民間組織“人道中國”理事王劍虹轉發彭立發13日凌晨4時回復“中國數字時代”的推文：“各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！”

彭立發的這則推文另指出：“2022年10月16日，全國罷課總動員，全國罷工總動員，全國汽車鳴笛抗議總動員，全國軍人起義總動員，要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒。”

前中共黨校教授蔡霞則藉由推特轉貼彭立發撰寫的告全國同胞書，他向軍警和中共黨員等喊話，呼籲效法106年前蔡鍔等發起聲討袁世凱的義舉，展開新護國運動，走向天安門與中南海。

彭立發號召的新護國運動訴求包括，和平罷工罷課表達抗議，一氣呵成罷免獨裁者習近平，直接選舉沒有謊言、可受公民監督及被彈劾的新主席，生活在沒有奴役的社會裡。

據自由時報今天報道稱，中共二十大即將於16日登場，沒想到13日“天子腳下”北京竟發生“反習”抗議行動，引發“牆外”網友熱烈討論。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進當天晚間在推特發文，宣稱中國大多數人都支持共產黨的領導，遭大批國外網友洗臉狠酸。

中共二十大在即，中國國家主席習近平料將取得第3任期之際，維安管控升級的北京市區13日竟出現巨幅抗議布條，以紅字寫上“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”、“不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民”，相關影像在推特上瘋傳。

當天晚間，胡錫進在推特發文稱：“中國的政治是穩固的，因為國家的總體發展很好，絕大多數人都支持中國共產黨的領導，大家都希望穩定，反對動蕩，這就是中國的基本國情和民意。”

貼文一出，引來大批外國網友洗臉：“請問今天北京發生的事情是？”、“北京才有人抗議被抓，你眼瞎嗎？”、“因為有反對意見的都被你們共產黨抓起來了”。也有中國網友看不下去，在推文底下表示，“維穩經費比軍費高，能不穩嗎？”、“哪壺不開提哪壺，我懷疑老胡哪是揣着明白裝糊塗...”、“這文是給外人看咱家笑話嗎？”

據新頭殼相關報道，距離中共二十大召開只剩 2 天，昨 ( 13 ) 日上午在中國北京四通橋上卻無預警的掛起巨大的橫幅抗議，兩張白橫布上用紅字寫下：“不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民”以及“罷工、罷課、罷免獨夫國賊習近平”。據悉，抗議人士已遭到逮捕。

四通橋位在北京最繁榮的海淀區路口的立交橋上，警方接獲通報後立刻到場將橫幅拆下，併當眾在橋邊將橫幅燒毀。事發後，推特網友立刻轉載一個名為“彭載舟”的帳號推文，並表示掛起橫幅的人士應該就是彭載舟，他在 13 日凌晨 4 點回復“中國數字時代”的推文寫道：“各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！”

彭載舟在文中表示 :“要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒。”該推文還附上了一個名為“倒習攻略”的連結。連結文檔中列舉的抗議方法包括拉條幅，且建議在橫幅上寫下“罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平”，與四通橋的抗議橫條內容一致。

據悉，“彭載舟”的本名為“彭立發”，目前他推特帳號中跟罷課、罷工、罷免有關的所有推文都已經遭到刪除。中共警方先前就會登陸被逮捕人的個人社交媒體帳號，並擅自刪除資訊。

推特上的網友對彭載舟的舉動是一面倒的支持，前中國人權律師陳建剛表示 :“向北京拉橫幅的勇士致敬”。網友也留言寫下 :“一位孤膽英雄掛出這樣的標語，真的佩服！”、“願勇士無恙常在”。

總部設在美國的新聞聚合網站“中國數字時代”提及， 目前中國微博已將“橋”、“北京”、“勇敢”設置為禁搜詞，僅有獲得藍勾認證的帳號，或機構、新聞媒體的發文可使用，敏感度極高。

中共二十大即將到來，北京市海淀區四通橋13日一處高架道路上驚現抗議標語“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”，現場照片可見，高架橋上還升起滾滾濃煙，引髮網友猜測是否為懸掛標語的抗議民眾自焚。而最新流出影片顯示，懸掛反習近平布條的人士，已當場被警方逮捕，但他的抗議行動在國際熱傳，被譽為“北京四通橋勇士”。民運人士王丹稱讚他是“新坦克人”。

王丹當晚在臉書發文稱之為“北京四通橋勇士事件”並表示，在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。王丹強調“誰說中國無勇士”。這位不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代新的“坦克人”。