20大前北京突發橫幅直指“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平” 震驚世界
發表時間：
中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，昨天在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，中央社今天引述中國旅外科普作家方舟子說，這位四通橋勇士來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發。就北京掛反習布條抗議者被捕事件，中國89六四運動學生領袖王丹稱讚是新坦克人。消息說，20大前北京高架橋懸掛反習布條事件，已遭中國網絡全面封殺。
據中央社今天報道稱，北京出現反習行動已躍為最熱門的國際新聞與網絡消息，遭逮捕的男子被譽為“北京四通橋勇士”，民運人士王丹稱讚他是“新坦克人”。
方舟子在推特發貼文披露他的身分：“北京四通橋勇士網名彭載舟，真名彭立發，黑龍江泰來縣人，做電磁學研究的。”
方舟子表示，事發前彭立發在他的推文後面和彭立發自己的Researchgate帳號，貼過掛在橋上的那些口號，不過已經被刪掉，顯然警方逮捕彭立發後進入其帳號刪的，知道身分就好了，至少不會被人間蒸發。
回顧彭立發當時在橋上共懸掛4張橫幅，白底紅字，分別是“不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由”、“不要謊言要尊嚴，不要文革要改革”、“不要領袖要選票，不做奴才做公民”、“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”。
方舟子並上傳彭立發的微博截圖，自稱是個熱愛自由、喜愛科學與哲學的工匠。
而中國海外民間組織“人道中國”理事王劍虹轉發彭立發13日凌晨4時回復“中國數字時代”的推文：“各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！”
彭立發的這則推文另指出：“2022年10月16日，全國罷課總動員，全國罷工總動員，全國汽車鳴笛抗議總動員，全國軍人起義總動員，要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒。”
前中共黨校教授蔡霞則藉由推特轉貼彭立發撰寫的告全國同胞書，他向軍警和中共黨員等喊話，呼籲效法106年前蔡鍔等發起聲討袁世凱的義舉，展開新護國運動，走向天安門與中南海。
彭立發號召的新護國運動訴求包括，和平罷工罷課表達抗議，一氣呵成罷免獨裁者習近平，直接選舉沒有謊言、可受公民監督及被彈劾的新主席，生活在沒有奴役的社會裡。
據自由時報今天報道稱，中共二十大即將於16日登場，沒想到13日“天子腳下”北京竟發生“反習”抗議行動，引發“牆外”網友熱烈討論。對此，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進當天晚間在推特發文，宣稱中國大多數人都支持共產黨的領導，遭大批國外網友洗臉狠酸。
中共二十大在即，中國國家主席習近平料將取得第3任期之際，維安管控升級的北京市區13日竟出現巨幅抗議布條，以紅字寫上“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”、“不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民”，相關影像在推特上瘋傳。
當天晚間，胡錫進在推特發文稱：“中國的政治是穩固的，因為國家的總體發展很好，絕大多數人都支持中國共產黨的領導，大家都希望穩定，反對動蕩，這就是中國的基本國情和民意。”
貼文一出，引來大批外國網友洗臉：“請問今天北京發生的事情是？”、“北京才有人抗議被抓，你眼瞎嗎？”、“因為有反對意見的都被你們共產黨抓起來了”。也有中國網友看不下去，在推文底下表示，“維穩經費比軍費高，能不穩嗎？”、“哪壺不開提哪壺，我懷疑老胡哪是揣着明白裝糊塗...”、“這文是給外人看咱家笑話嗎？”
據新頭殼相關報道，距離中共二十大召開只剩 2 天，昨 ( 13 ) 日上午在中國北京四通橋上卻無預警的掛起巨大的橫幅抗議，兩張白橫布上用紅字寫下：“不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民”以及“罷工、罷課、罷免獨夫國賊習近平”。據悉，抗議人士已遭到逮捕。
四通橋位在北京最繁榮的海淀區路口的立交橋上，警方接獲通報後立刻到場將橫幅拆下，併當眾在橋邊將橫幅燒毀。事發後，推特網友立刻轉載一個名為“彭載舟”的帳號推文，並表示掛起橫幅的人士應該就是彭載舟，他在 13 日凌晨 4 點回復“中國數字時代”的推文寫道：“各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！”
彭載舟在文中表示 :“要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒。”該推文還附上了一個名為“倒習攻略”的連結。連結文檔中列舉的抗議方法包括拉條幅，且建議在橫幅上寫下“罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平”，與四通橋的抗議橫條內容一致。
據悉，“彭載舟”的本名為“彭立發”，目前他推特帳號中跟罷課、罷工、罷免有關的所有推文都已經遭到刪除。中共警方先前就會登陸被逮捕人的個人社交媒體帳號，並擅自刪除資訊。
推特上的網友對彭載舟的舉動是一面倒的支持，前中國人權律師陳建剛表示 :“向北京拉橫幅的勇士致敬”。網友也留言寫下 :“一位孤膽英雄掛出這樣的標語，真的佩服！”、“願勇士無恙常在”。
總部設在美國的新聞聚合網站“中國數字時代”提及， 目前中國微博已將“橋”、“北京”、“勇敢”設置為禁搜詞，僅有獲得藍勾認證的帳號，或機構、新聞媒體的發文可使用，敏感度極高。
中共二十大即將到來，北京市海淀區四通橋13日一處高架道路上驚現抗議標語“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”，現場照片可見，高架橋上還升起滾滾濃煙，引髮網友猜測是否為懸掛標語的抗議民眾自焚。而最新流出影片顯示，懸掛反習近平布條的人士，已當場被警方逮捕，但他的抗議行動在國際熱傳，被譽為“北京四通橋勇士”。民運人士王丹稱讚他是“新坦克人”。
王丹當晚在臉書發文稱之為“北京四通橋勇士事件”並表示，在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。王丹強調“誰說中國無勇士”。這位不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代新的“坦克人”。