20大前習近平被指“獨裁國賊” 未必與反習勢力有關

中國/20大/反習橫幅

中國北京鬧區13日出現巨幅布條，號召民眾“罷工罷課罷免獨裁國賊習近平”，這是1989年六四事件以來，北京街頭首次出現直接挑戰中共政權的標語，尢其是在中共二十大之前保安級別明顯升高的時刻發生，特別震撼。多名在北京和海外的知名人士指出，這次抗議事件意義重大，反映全中國民意，對於可能連任的習近平是個警告和兇兆，甚至對中共高層和二十大可能造成震動。

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據上報今天報道稱，習近平被指“獨裁國賊”，王丹指是警告也是兇兆必震動中共高層。

該報道引述美國之音消息，中國網友在社交媒體大量轉發相關訊息，並稱掛布條者為“勇士”、“中國男兒”。但網絡審查人員迅速刪除有關的敏感字詞，連帶有“北京”或“海淀”等標籤的相關帖子據說也都被刪。有網友說，“我在一個小眾社交軟件發了一句，‘北京今天挺熱鬧啊’，十分鐘後就被永久封禁了。”就連一首2021年發行的搖滾歌曲《四通橋》，也被百度百科下架。

六四學運領袖、政治學者王丹認為，這一事件反映全中國民意，對於看來將要連任的習近平是個警告，也是兇兆。王丹除了以“當代坦克人”來稱讚掛抗議布條的英雄，並指這項壯舉必將加載史冊，而這也是首次有中國人公開站出來稱習近平為“國賊”，說出很多中國人的心聲。

因反習言論而遭中共當局報復整肅、目前滯留美國的蔡霞表示，新冠肺炎疫情爆發三年來，清零政政策搞得經濟、社會、民生幾乎走到盡頭，本來忍耐力很強很強的中國人也到了忍不下去的限度，必然會有勇士站出來抗爭。北京這次事件對全國所有人，包括中共高層都會感到震動。她也呼籲國際關注此事，以減少當局迫害這名抗議勇士。

該報道稱，香港時事評論員桑普告訴自由亞洲電台，這幅布條反映示威者強烈不滿中國現狀，才會敢於冒天眼及社會監控系統風險，做出冒險行為。他認為未必與反習勢力想罷免習近平有關，如果事件是由是反習派策畫，是無需鼓動民間，也不用說“不做奴才做公民”，“如果你是親共、擁共、希望共產黨這條船不塌下來，但要推翻習近平的話，這班人不用寫到那麼盡。”