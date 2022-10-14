20大：中央軍委大換血

中國/20大/軍委

中共20大將於16日召開，選出新一代領導班子。在習近平連任已無懸念下，他將續任中央軍事委員會主席，牢牢掌握軍權。由於中央軍委兩名副主席、兩名委員已屆退休年齡，勢必進行洗牌，中央社今天報道預測說，幾名接班將領呼之欲出。新一屆中央軍委人事，將在10月23日的20屆一中全會決定。

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據中央社今天說，共軍領導中樞中央軍委將換血過半。中央軍事委員會是中共最高軍事領導機構，依據中國憲法規定，中央軍委領導全國武裝力量，由主席、副主席若幹人、委員若幹人組成。

現任中央軍委主席由總書記習近平兼任，許其亮、張又俠任副主席分掌軍事與政工。另有4名委員分別是兼任國防部長的魏鳳和、聯合參謀部參謀長李作成、軍委政治工作部主任苗華、軍委紀委書記張升民。其中，許其亮、張又俠皆已72歲高齡，勢必要退休。中共高層領導人在換屆時一向有“七上八下”的不成文規定。依此慣例，魏鳳和68歲、李作成69歲，也應屆齡退休。苗華66歲、張升民64歲可望留任。

這也代表20大中央軍委至少應會出現4個新面孔。

據該報道，綜合專家與媒體分析，在副主席方面，苗華最被看好可望更上一層樓。他出生於福州軍人家庭，長期在駐閩的第31集團軍服役，目前官拜海軍上將，掌軍委政治工作部，與曾在福建工作17年的習近平有着深厚淵源。苗華若晉陞副主席掌政工系統，另一名主掌軍事系統的副主席，依傳統可望由陸軍將領出任。

解放軍於9月21日舉行“國防與軍隊改革研討會”，透露出高層人士調整的信號。一些與會的高階將領，被視為潛在的中央軍委人選。央視新聞畫面顯示，坐在這場研討會第一排中間核心位置的兩名上將，一是軍委裝備發展部部長李尚福，另一名是軍委聯合作戰指揮中心負責人何衛東。

64歲的李尚福是“紅二代”，也是共軍現役正戰區級將領之中任職最久者。他出身軍事航天系統，2013年起歷任總裝備部司令部參謀長、副部長；2017年9月升任中央軍委裝備發展部部長迄今，長期主管武器裝備，並任中國載人航太工程總指揮。李尚福還是史上首名遭美國制裁的解放軍上將。今年1月卸任東部戰區司令員的何衛東上將，在研討會中佩戴“中央軍委聯合作戰指揮中心”臂章，官媒指這說明他已調任中央軍委聯指中心，協助最高統帥進行戰略指揮。

據該報道，近年爬升極快的新任東部戰區司令林向陽上將，也被點名是進入中央軍委的熱門人選之一。本月才滿58歲的林向陽，福建福清人，歷任陸軍第31集團軍副軍長、軍長、中部戰區陸軍第82集團軍軍長。2019年，轉任第72集團軍軍長。

中央社說，不過也有一些專家認為，69歲的習近平自己就要打破“七上八下”的不成文規定，基於穩定中央軍委，習有可能擇李作成、魏鳳和其中一名老將留任，並晉陞軍委副主席；若拔擢其他將領進入軍委，且連跳兩級接副主席也不太合理。