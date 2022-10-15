《世界報》：習近平目標是無窮無盡的權力

外媒看二十大

中共二十大在即。法國《世界報》15日發表一篇題為“習近平目標是無窮無盡的權力”的文章。文章一開頭寫道：儘管習近平執政期間政績沒有獲得異口同聲。法國記者表示，儘管民眾對他的清零政策頗有爭議，這位鐵腕治國的中國領導人在16日即將開幕的20大上想全力獲得歷史性的第三個最高領導人任期。

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《世界報》接下來表示：為了給自己的政績貼金，習近平毫不猶豫地說自己有兩大奇蹟，即新中國成立以來，黨領導人民創造了世所罕見的經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟。《世界報》引述2021年11月通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。此項決議左後寫道：“黨的十八大以來，我國社會建設全面加強，人民生活全方位改善，社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平大幅度提升，發展了人民安居樂業、社會安定有序的良好局面，續寫了社會長期穩定奇蹟”。

《世界報》預測說，10月16日，當習近平在他的長篇大論中，還會延續地講述他自己創造的兩個奇蹟。

《世界報》注意到，中國國家總理李克強講話的基調和習近平有所不同。2020年5月28日，李克強曾表示：中國有“6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右”。《世界報》註明，每月收入1000月元大約摺合150歐元。

談及動態清零政策，《世界報》表示：與此同時，習近平治下的國民被鎖定在清零政策中，該政策對數億公民的日常生活加以限制，並對入境進行嚴格隔離，即便是對中國國內民眾，他們從一個省到另一個省的任何行動也受到限制。

法國媒體表示，中國國家主席習近平一直認為，推動共建“一帶一路”走深走實會造福世界人民。而事實上，習近平在一帶一路上的政績也並不是像中國官方媒體說的那麼光榮。稱其為的“為世界和各國人民帶來幸福”的“新絲綢之路”旗艦項目陷入困境；與美國的關係陷入半個世紀以來從未有過的糟糕。

《世界報》表示：但是習近平可不這麼認為。他的座右銘是“理想信念動搖是最危險的動搖，理想信念滑坡是最危險的滑坡”。

《世界報》還表示：因此，儘管困難重重，習近平在16日的講話中會繼續要承諾歌唱明天。法國記者認為，習近平為了連任，他會毫無疑問地說，“我們將能夠創造新的奇蹟，震驚全世界”。任何人、任何勢力、任何國家，想要阻斷中國發展進程，既不可能，也不明智。