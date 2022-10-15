中共20大北京出現最新風景：大橋看橋員

中國/20大/四通橋/橫幅

從每年1次的“兩會”，到5年、10年1次的黨代會及閱兵，沿街滿布的警察、保安及志願者總是北京典型的風景，這次中共20大也不例外。而“四通橋事件”後，全城的神經綳得更緊。已經被眾多北京人親眼所見的“看橋員”，就是“四通橋事件”的產物，更被北京人戲稱為北京“最新的一道風景線”、“風景這裡獨好”，以及“20大獨有的風景線”。

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北京市四通橋13日發生民眾掛布條抗議事件後，周邊街道14日進入高度戒備狀態，來往路人成為警察及黑色便衣盯梢的對象。據中央社署名邱國強今天自北京報道稱，四通橋事件後看橋員成為中共20大及北京新風景線。

如今，北京市每座人行天橋上，“看橋員”小的設1個，大的設2個，有的甚至架上了防風的帆布哨亭；至於車行陸橋底下，“看橋員”則駐守在橋下，小的2個，大的多到4個。

有北京民眾說，和“看橋員”比起來，如今箍著紅袖章盯路人的大爺、大媽志願者，滿街的警察、協警和各種保安，乃至於武警，都不稀奇了，全被比了下去，20大“真是太奇妙了”。

除了“看橋員”，中國網絡上還傳出了北京一些地區新推出的安保措施。像是購買1公尺以上的布料，以及油漆，也要被納入“實名制”，必須持身分證購買。消息一出，引起網友熱議。有人直指，布料和油漆在北京，“如今和菜刀一樣危險”。

在中國購買菜刀早已施行實名制。

不過，這個由網友反映的措施，目前還未能被完全證實。有北京網友反映，趁着床單該更換了，自己上午特地前往商場添購床單，並沒有被要求實名登記，“床單也是布呀，超過2米（公尺）了吧”。

還有傳言說，北京市內數個長途客運站往來外省市的長途客車，自14日及今天起陸續停開，何時恢復行駛有待通知。但這一措施是事先針對中共20大而執行的安保措施，還是因應“四通橋事件”新發布的措施，目前不得而知。

該報道稱，不論買布、買油漆是否也要“實名制”，還是長途客運車是否停開，從“四通橋事件”發生後，北京市內的安保措施又往上提升了一層，則是事實。從長安街上、故宮及中南海周邊行駛及停靠的警車明顯增加，警察巡邏密度明顯上升，就能看得出來。

有北京民眾反映，這兩天在地鐵站里，警察會選擇兩線交會站的通道，或是人潮較多的出入口查驗證件的密度和次數，比事件發生前明顯增加。部分警察還會當場要求打開背包檢查。

至於，警察及各式各樣的協警、保安，以及左臂戴着紅袖章的大爺大媽志願者，在中共20大前的北京市裡，一樣都不缺，是固定的風景。只要到橫貫北京的長安街上，以及天安門廣場、前門、中南海、故宮周邊，以及地鐵、火車、高鐵站走走，或是逛逛各大居民區外的人行道、胡同口、都能見到他們的蹤影。而“四通橋事件”後，在北京街頭和他們相遇的機會，更多。

據中央社說，儘管如此，大部分北京人卻顯得淡定。因為，身為被稱為“帝都”的市民，對這種管制早已習慣。事實上，在“四通橋事件”發生前，管制就已開始，且不是傳言。