中共20大最高層改組尋找什麼？

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中國執政的共產黨將在10月16日舉行五年一度的全國代表大會時對領導層進行改組，外界普遍預計習近平將第三次連任總書記。

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那麼中國共產黨領導層改組尋找什麼？據路透社報道稱，這種打破先例的做法使得預測習近平下一屆政治局常委的構成比以往更加困難，包括誰將在三月份退休時接替二號領導人李克強擔任總理。

中共中央政治局常委會現在有七名成員，但這個數字並不是一成不變的，因為該黨傳統上實行“集體領導”，要求所有最重要的決定都經過內部投票。路透社預測需要注意的一些潛在情況和結果包括：

下一個總理

過去，新上任的總理通常不超過 67 歲，曾擔任過副總理，並曾擔任過多個省級經濟體的黨委書記。汪洋和胡春華都勾選了這些條件，而李強和丁雪祥等人的資歷較弱，但被視為得到習近平的堅定信任。

許多分析人士表示，中國的經濟困難可能會導致選擇更有經驗的經濟人士。

情景1：汪洋當上總理。現年 67 歲的汪洋是政治諮詢機構中國人民政治協商會議 (CPPCC) 主席。他在目前的PSC中排名第四，是候選人中資歷最高的。一些分析人士說，一個不利於汪洋的因素是他被認為與團派有關聯，這個曾經與李克強有關聯的有影響力的團體在習近平的領導下失去了權力。

而其他人則認為，在過去五年中，在汪洋保持低調並顯示忠誠，汪洋會贏得了習近平的信任。

汪洋的年齡將限制他連任。據共產黨的觀察人士說，這是對汪洋有利的一點，因為他在習近平眼中的威脅性較小，因為汪洋不太可能在權力位置上待得比習近平更長。

情景2：胡春華當上總理。

59歲的胡春華是四位副總理之一，也是從青年團中晉陞的。雖然比汪洋年歲小，但他在國家層面以及西藏、內蒙古和廣東省等地區的農業和扶貧等問題的管理方面積累了豐富的經驗。胡春華比 69 歲的習近平年輕 10 歲，這是雙向的：習近平可能對提拔一個政治跑道較長、可能比他更持久或威脅能顛覆他的人更持謹慎態度。另一方面，習近平可能喜歡他的年輕和順從。

即使胡春華沒有獲得總理職位，他可能仍然會獲得令人垂涎的中常委委員職位。

情景3：經驗不足的習近平效忠者得到了點頭。

如果習近平足夠強大，那麼一個可信賴的、沒有直接相關經驗的忠誠者可能會獲得總理職位。比如現年 63 歲的李強是上海市委書記，也是習近平最信任的追隨者之一，但他的記錄被該上海2500 萬居民實施為期兩個月的新冠病毒嚴厲封鎖而玷污了。

即使他沒有成為總理，他仍然可以加入中常委PSC。

場景4：韓正打破年齡限制，成為總理。

作為目前在常委中的排名和唯一的副總理，韓正有總理級別的經驗，但在4月份就年滿68歲，因此將退休。一些分析人士認為，習近平可能會改變韓寒的年齡標準，他已經證明自己是支持並願意在習近平面前扮演次要角色。

政治局和常務委員會

如果退休標準保持不變，而政治局常委仍為七名成員，黨的最高權力機構政治局常委可能會獲得三名新成員。

政治局 25 名成員中有一半以上可以更換。

情景：李克強成為人大委員長。

在 67 歲的李克強卸任總理後，他可以離開政界，或者按照 1998 年的先例，繼續擔任中國全國人民代表大會主席，這是中國的第三位。一些黨內觀察人士推測，在習近平領導下，李克強總理的權力已經減弱，其經濟改革思路與習近平不同，李克強可能寧願完全退休。

其他人則認為李克強不會離開，因為這可能會給人留下領導人之間不和的印象。

場景：中常委PSC全新：全部或沒有。

權威人士不排除根本沒有新人加入中常委PSC，當然這樣的的可能性很低，否則這是習近平希望在第三個任期之後繼續留任的強烈信號。

路透社說，另一個極端的情況是習近平用新面孔換掉所有現有的中常委 PSC，他們會更年輕、更順從。