中共20大閉門會期至22日 法新社罕說中常委7人或9人未定

中國/20大

中國共產黨（CPC）第二十次代表大會將於明天周日在北京開幕，據該黨代大會發言人今天表示，大會將持續到10月22日。大會閉幕後的第二天，即10月23日，新的政治局常委，即包括黨的總書記（目前是習近平）在內的七或九位最高權力級別的人物，應該會揭曉。

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據法新社今天報道稱，中國共產黨全國代表大會將於10月22日之前召開。共產黨黨代大會是中國政治生活中的一個重要的每五年事件，將更新中國的領導團隊，今年並讓習近平在共產黨組織和國家的領導地位上再有一個新的任期。

大會閉幕後的第二天，即10月23日，新的政治局常委，即包括黨的總書記（目前是習近平）在內的七或九位最高權力級別的人物，應該會揭曉。

總共約有2300名由各黨派大會選出的代表，將於周日在北京人民大會堂舉行開幕式後閉門開會。69歲的習近平將在講話中回顧過去的五年，並發表未來五年的路線圖。

這次大會是中國共產黨自1921年成立以來的第20次大會，預計將對政治局常委會進行重大改組，政治局常委會是掌握中國實權的七人機構，擁有全部權力。

根據不成文的七上八下傳統，目前執政的一些常委已經達到了他們應該退休的年齡。

第一次代表大會是在1921年，在上海法租界一所學校的教室里舉行的，當時只有十幾個人，當時是一個小型聚會。