《死亡筆記》遭封殺

二十大前日本電影《死亡筆記》突遭封殺

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Death Note est un film réalisé par Adam Wingard avec Nat Wolff, Margaret Qualley
Death Note est un film réalisé par Adam Wingard avec Nat Wolff, Margaret Qualley © Wikimedia
作者： 法廣
4 分鐘

中共二十大登場前夕，當局加大力度收緊對輿論的管控。近日，有網友發現，日本懸疑少年漫畫影片《死亡筆記》已遭封殺。

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據看傳媒新聞網報導，中國影視平台“豆瓣網”日前清空了《死亡筆記》上所有的電影條目。搜索《死亡筆記》時，網頁顯示“根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示。請嘗試其它查詢詞。”

《死亡筆記》是由大場鶇原作，小畑健作畫的日本懸疑少年漫畫。這部漫畫在全球廣受歡迎，相當火爆。目前已被改編成五部真人電影、一部動畫電視劇和一套視頻遊戲。其內容講述的是天才高中生“夜神月”，無意中撿到了一個筆記本，他發現只要自己把一個人的名字寫在筆記本上，那個人就會立刻死去。他試圖以筆記本殺死罪犯來創造沒有犯罪者、只有善良人存在的新世界。不過，這名高中生製造的一系列神秘死亡事件，引起了一名偵探的注意，他開始追蹤兇手，並試圖解開事情的真相。

這一次《死亡筆記》遭封殺，是很多人沒有預料到的，因此網友們議論紛紛，猜測其被封殺的原因。

有人分析說，或許與電影中講述的“殺盡惡人”有關，現在社會越來越亂，加上近幾年當局借口疫情隨意擺弄民眾，越來越多的人對罪魁禍首深惡痛絕，《死亡筆記》似乎給民眾一個發泄的想像空間，他們也希望自己有一本《死亡筆記》，以便寫下某些領導人的名字。對於民眾的心理，官方亦十分清楚，所以才將其封禁。

有中國網民表示：“豆瓣怎麼知道我每天在我心中的死亡筆記上寫他的名字啊？”、“如果我有死亡筆記，第一個就寫上您的名字。”

還有網民嘲諷說，“死亡筆記被禁了這件事真的太好笑了，簡直就是在作品外完成了死亡筆記的一部分，好諷刺。”

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