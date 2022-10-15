儘管有批評 習近平在中共黨代會召開之際地位強勢

中國/20大/習近平

在10月16日星期日開幕的中國共產黨第二十次代表大會結束時，習近平預計將再任一任中國領導人，這是中共前所未有的第三個任期。這表明在反腐運動的幫助下，習近平的個人權力已經擴大，他的政治對手無一倖免。

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據本台報道稱，中國共產黨（CCP）領導人預計將在10月16日（星期日）開始的第二十次大會上再次當選，這是前所未有的一位領導人第三任執掌該黨。這是一個在反腐運動的幫助下鞏固個人權力的標誌。

許多觀察家認為，習近平是自中華人民共和國創始人毛澤東以來最強大的中國領導人。隨着習近平第三次擔任黨和國家領導人，他將進一步加強這一趨勢，去年他已經像之前的 "偉大舵手 "一樣，將自己的思想納入黨章與憲法，從而打下基礎。

然而，在9月，推特上流傳着可能發生軍事政變的謠言。最多持續了幾個小時的混亂髮生時，中國國家主席明顯地消失匿蹤。官方解釋說，消失是因為實際上是每個人回到中國後必須遵守的十天隔離期，習近平也是。

9月中旬，在中國土地上爆發冠狀病毒疫情的兩年多時間裡，這位共產黨領導人首次踏出國門，對中亞進行訪問。這是第一次，這也是一個驚喜，在中共第二十次代表大會召開前的幾個星期，顯示他對國家的權力有實際控制。而且這也表明習近平對自己的權力有信心，儘管過去幾周來批評聲不斷。

當世界其他地方通過與新冠病毒共存而恢復正常生活時，中國仍然生活在封閉的真空中，並對每一次新的新冠疫情爆發病例作出快速反應。這些限制引起了因任意禁錮和剝奪自由而感到沮喪的民眾的惱怒和不滿。但是，印有習近平印章的神聖政策--"清零，在中國仍然是一種常態。據亞洲協會政策研究所克里斯托弗-K說，"人們從根本上反對清零，特別是在上海遭封鎖之後。但與這一政策相關的措施仍在迅速實施。習近平成功地編纂了黨的思想。現在批評官方這類決定是非常危險的，因為這不僅是在批評習近平，也是在批評共產黨的路線。"

然而，批評是真實的。有時批評來自政府的最高層，就像未來的前總理李克強，對 "清零 "政策的延續持懷疑態度，李克強在去年8月曾呼籲中國經濟復蘇。這位將在大會結束後退休的共產黨領導人曾在象徵性城市深圳豎立的鄧小平雕像腳下為 "延長改革和開放 "進行宣傳。這位小個子舵手選擇了當時的一個小漁村作為中國改革開放的實驗室，而1970年代末採取的經濟開放措施使北京成為世界第二大經濟體。

正如每當批評討論習近平的權力時的情況一樣，中國國家主席就拿出了他永恆的反腐武器，他在2012年上台時大張旗鼓地發起了反腐運動。批評稱是一場規模空前的清洗，特別是針對中國領導人的政治對手。總共約有150萬名各色各樣的政治家官員將受到這個反腐運動的影響。據Neican通訊的作者、漢學家Adam Ni說，"我們將不會看到越來越多的高層領導人倒下，因為中國國家主席已經鞏固了他的權力。"

然而，在中國獨裁單一黨的第20屆大會召開前幾周，兩名前最高領導人被認定犯有腐敗罪。最重要的是，他們被指責為不忠於習近平，這在當代中國是一種褻瀆的嚴重罪行。據中國國家媒體報道，前公安部副部長孫立軍被指控建立反對習近平的 "小集團"，缺乏 "真正的信仰或理想"，"懷有張狂的政治野心"，"對黨造成極端危險"。

而對於傅政華來說，他的墮落更令人印象深刻，因為他是這場反腐鬥爭的關鍵人物之一。這位前司法部長和中國公安部長被指控是一個對黨不忠的 "政治團夥 "的成員。這位前共產黨政權的後起之秀和官方宣傳的寵兒，曾積極參與扳倒前中共常委周永康（綽號 "公安沙皇"）的事件。公安是受習近平整肅運動影響最大的部門之一。2020年，習近平說，執法人員、檢察官和法官應該是 "絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠"。傅政華是第四位落入全能的中央紀委反腐網中的前安全官員。"中紀委享有巨大權力，包括迫使任何反對派閉嘴。

如果人們對這位北京強人對黨的控制有任何懷疑的話，習近平利用他首次公開露面的機會，發出了一個強有力的信息。9月從中亞之行歸來，習近平參觀了一個名為 "在新時代前進 "的展覽，該展覽向他自己統治下的國家成就致敬。習近平率領中國所有高層一起露面。澳大利亞國立大學中國政治問題專家音譯為宋文帝說："中共常委會所有成員的公開出席，證明了圍繞習近平的共識，習近平得到了常委會的認可。這對所有判斷中國領導人權力脆弱的觀察家來說是一個反駁的信號。