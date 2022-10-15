四通橋人身份被曝光  法國漢學家白夏對此表示欽佩與悲哀

中國/人權

10月13日北京市海淀區北三環西路四通橋一處高架上驚現抗議標語，呼籲罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”。多家網站披露拉橫幅者個人消息，此人據介紹是研究電磁力的物理學者，也是企業家。

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根據海外“改變中國”網站的介紹：該男子名叫彭立發，網名為彭載舟，他似乎擁有兩個推特賬戶@Lifa_petter和@peng_phy。他在前兩天發布了類似的信息，呼籲在中共二十大前學生和工人罷工，軍隊起義，以及司機在10月16日按喇叭，目前這些推文現在已經被刪除。

彭立發學過物理學，2021年，他在中共國家航空航天出版物《科技創新導報》上發表了一篇關於電磁力的論文，他在推特上發表了這篇論文。他的論文可以在線查閱，（researchgate.net）上，他有一個標籤，上面寫着 "中華人民共和國普選委員會"。

他也是一家名為北京甜瓜網絡科技有限公司的合夥人。(北京甜瓜網絡科技有限公司）的合夥人，該公司銷售丙烯酸產品。

今年早些時候，他在推特上發布了北京的春天、他獻血的照片，以及最近一張似乎是一家人在北京北部白河大峽谷漂流的照片。

不過，上述消息還有待於進一步核實，四通橋上拉橫幅的男子引發海內外輿論的高度關注，中國網絡各平台迅速將“四通橋”、“橋”、“勇敢的人”、“勇士”等詞列為敏感詞。很多網友因轉發相關信息而被永久刪號。

海外華人正在發動大規模的網絡以及現場示威活動，海外多個大學的校園出現了相應四通橋義士的標語，昨天周五一輛懸掛着要求習近平下台的車輛穿越巴黎大小街區，並且途徑中國駐法使館。

法國漢學家白夏對四通橋抗議事件表示敬佩與悲哀，他說：首先說明中國還是有希望的，還有人膽敢在北京召開二十大如此緊張的政治氣氛下拉橫幅抗議，當然是十分令人敬佩，他在明知不可能激發巨大的抗議浪潮的背景下孤身站出來抗議更加難得，不過，這也說明了在中國表達不同意見的渠道已經完全被堵死，民間以及網絡都沒有表達不同意見的渠道，公民只能以一死相拼至少失去自由的方式站出來表達，所以，這十分令人敬佩也令人悲哀。