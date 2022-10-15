孟晚舟案新曝料：獲釋全靠習近平親自跟拜登要人？

中國/20大/孟晚舟

中共於16日召開20大，配合領導人習近平力拚3延任，各方紛紛吹捧造神，中國外交部副部長謝鋒則是藉由官媒頻道，披露華為財務長孟晚舟獲釋的秘辛，並歸功於習近平要美國總統拜登放人。

廣告 繼續瀏覽後續

中共20大前大內宣稱孟晚舟獲釋歸功習要拜登放人。據中央社今天報道稱，香港大公文彙全媒體綜合央視新聞等媒體14日晚間透露，中共中央組織部和中央廣播電視總台聯合製作系列黨課節目“黨課開講啦”，13日起於央視播出。首期黨課主講人是外交部黨委委員、副部長謝鋒。他以“學習貫徹習近平外交思想推進中國特色大國外交”為題，談6個方面的感悟，其中在“外交為民”方面，謝鋒提到孟晚舟獲釋。

首先，“無罪釋放孟晚舟”寫入了中方給美方的清單。2021年7月，謝鋒與美國國務院副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在天津會談，當時中方向美方提兩份清單，分別是要求美方糾正對中國的錯誤政策和言行，以及中方關切的重點個案，都與孟晚舟有關。

其次，關鍵時刻，中方領導人再做工作。據謝鋒透露，去年加拿大法院即將宣判孟晚舟案前，“中共總書記（習近平）再次就孟晚舟事件做美國總統拜登工作，要求妥善解決”。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款而獲釋。謝鋒並引述網友對此事件的評論指出：“孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰是因為中國的崛起而獲釋。”

據中央社說，但據美國司法部指控，孟晚舟被捕因她隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方稱這一行為還涉嫌詐欺滙豐銀行，讓後者承受違反制裁的風險。而孟晚舟獲釋不久，在中國遭關押近千日的加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）也被釋放，使得中國先前宣稱非利用兩人進行“人質外交”的說法不攻自破。

此外，謝鋒另於本集節目中回顧中國從烏克蘭撤僑並指出，使館外交官全程護送、交涉，與撤離同胞不離不棄、生死相依，用自己身體為同胞打開一條生命通道，5200多名同胞終於安全撤離到烏克蘭周邊國家。但根據“日經亞洲”（Nikkei Asia）今年3月1日也就是俄烏開戰之初的報導，戰前美國曾頻頻示警俄國必將揮軍，但中國沒把這情報當一回事。2月25日戰事爆發的隔天，中國才宣布撤僑班機的計畫，從中國倉皇撤離旅烏僑民可知，根本事先沒沙盤推演如何撤僑。

中央社說，甚至俄羅斯入侵烏克蘭後，多地炮聲大作，滯留當地的中國留學生陷入恐慌直呼很害怕。他們多表不知所措，只能等候使館通知。許多人不敢待在家，躲入防空洞，甚至一度傳出大使範先榮跑了人不在基輔。當時中國網友紛紛在社群媒體發文並質疑，中國政府是否情報不準確以至於事前未能主動安排撤僑；若對開戰情報準確卻不說，則有失職之嫌。