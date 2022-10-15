德國總理朔爾茨將訪問中國

中德關係

中共二十大即將召開之際，德國對華路線也備受關注。德國經濟部要求減少對華依賴的計畫遭到反對和擱置。德國總理朔爾茨11月初將訪問中國。

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據路透社報道，由綠黨領導的德國聯邦經濟部要求減少對華依賴的動議遭到經濟界反對。經濟界捍衛他們在中國的投資，並建議不要切斷與中國的聯繫。政府新政策因此暫時被擱置。德國經濟部的計畫是收緊政府對在海外投資的德國公司的擔保規則。當經濟部與德國公司就此舉行會談時，經濟界一片嘩然，紛紛反對。

據說，化工巨頭巴斯夫，工業集團西門子和德意志銀行的首席執行官都出席了會議。他們沒有向路透社發表評論。中型企業聯合會主席Markus Jaeger表示，“如果取消國家出口促進，我估計，我們50-70%的成員可能不再有進入市場的勇氣。”該聯合會代表超過90萬家中小企業的利益。Jaeger認為,“按照經濟部的意願或試圖來中斷德國經濟在中國的業務，是錯誤的做法。”

德國企業在中國投資方面處於領先地位，歐洲1/3的中國投資來自德國公司。梅賽德斯奔馳發言人托比亞斯賈斯特表示：“將中國和歐洲完全分割開來是不可能的。”這家德國汽車生產商在中國的汽車銷量是在美國的三倍左右，其兩個最大股東均是來自中國的企業。

德國執政黨綠黨和自民黨均要求對中國採取強硬政策，但執政黨社民黨不願意和美國一樣，同中國展開冷戰。據德新社報道，社民黨籍總理朔爾茨本月11日在柏林表示，“與中國脫鉤是一條錯誤的道路。”需要的是充滿智慧的政治與經濟的多樣化。他說，“我想強調，我們會繼續與中國進行貿易。” 中國對朔爾茨反對經濟與中國脫鉤的聲明表示歡迎。中國外交部發言人12日表示，中國支持全球化和抵制脫鉤。

多份媒體報道說，朔爾茨將於11月4日訪問中國。《法蘭克福彙報》表示，雖然還沒有得到官方證實，但朔爾茨計畫11月初訪問中國的消息已在流傳。他將是新冠疫情以來首位訪問中國的七國集團國家領導人，而且會攜德國經濟代表團訪問中國。朔爾茨訪華將不僅是對歐洲發出信號，也是對要求對華強硬的聯盟夥伴綠黨發出一個敦促信號，敦促綠黨不要對中國持過份批評態度