法新社：經濟下滑中習近平明啟第三任期

中國/20大

法新社採訪12位專家預測，世界第二大經濟體的國內生產總值（GDP）在7月至9月期間增長為2.5%。而在前一個季度，增長已經崩潰到同比僅+0.4%，這是自2020年以來最糟糕的經濟增長表現，此前第一季度為4.8%。此時中國經濟增速放緩之際，習近平走向第三任期。

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據法新社今天發自北京報道，中國共產黨周二表示，受疫情限制和房地產危機的影響，中國經濟將報告自2020年以來最弱的季度增長數據之一。第三季度的官方數據將與一系列經濟指標一起公布，此時，中共黨代會預計將授予習近平前所未有的第三個黨的領導任期，預計習近平作為中國國家領導人的任期也將同步獲得第三任期。

此前，許多經濟學家現在認為，中國將努力實現其今年的增長目標（"5.5%左右"）。但是國際貨幣基金組織已經再次降低了對中國今年（3.2%）和明年（4.4%）的GDP預測。

法新社採訪的分析師一致認為，2022年的平均增長率為3%，與2021年的8.1%相差甚遠：這將是四十年來的最低增長率，不包括新冠肺炎病毒爆發時期。

據ACY證券的分析師Clifford Bennett告訴法新社，政治上的挑戰是接受經濟下滑現狀，中國經濟增長數字在未來十年將持久地保持在5%以下。

與其他主要經濟體相比，中國繼續採用嚴格的衛生清零戰略，對檢測結果呈陽性的人進行檢疫，有針對性地進行禁閉，並對進入公共場所進行強制性PCR檢測。這一制度經常導致企業和工廠被突然關閉，影響經濟活動和旅行，並對家庭消費造成沉重壓力。

據野村銀行的經濟學家Ting Lu警告說，儘管它對經濟顯示有影響，但當局並沒有放鬆清零的跡象，相反，他指出政策在變硬。官方媒體本周一直在敲打着任何在短期內恢復正常的希望。

最近幾天，疫情反彈引發了人們對恢復限制的擔憂，特別是在上海，這個經濟和金融中心在今年春季已經被封閉限制了兩個月。

與此同時，中國正在經歷一場前所未有的房地產危機，而房地產一直以來都是中國增長的引擎。這個行業與建築業一起占該國GDP的四分之一以上，自北京在2020年採取減少債務的措施以來，房地產一直受到影響。

經過多年的驚人增長，現在許多城市的房地產銷售都在下降，許多開發商都在為生存而掙紮，而一些房主則拒絕為未完工的房屋支付月供。

專門研究中國經濟的公司Gavekal Dragonomics的分析師Thomas Gatley說，儘管如此，在對經濟活動造成巨大打擊的春季禁錮之後，"許多經濟指標已經恢復得比較好"。在對電動清潔車輛的強勁需求的推動下，中國私家車的銷售在9月保持強勁。8月份的出口同比也報告增長了7.1%，中國已經啟動了基礎設施投資以支持活動。

法新社引述巴黎政治學院的漢學家Jean-Louis Rocca說，中國經濟正面臨著更根本的轉型問題。在經歷了幾十年由投資和出口推動的增長之後，中國不再希望繼續保持'世界工場'的地位，而是渴望成為一個以高科技和消費為重點、具有較高附加值的 "現代經濟體"。

這位研究人員向法新社解釋說，但問題是這種新經濟仍然難以取代舊經濟，而且最重要的是沒有創造許多就業機會。