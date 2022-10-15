美國財長指責中國阻礙對非洲國家減免債務

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美國財長耶倫(Janet Yellen)國際貨幣基金組織(IMF)的新聞發布會上呼籲對貧窮國家減少債務

美國財長耶倫周五在國際貨幣基金組織新聞發布會上表示，發展中國家面臨嚴重生活成本危機，呼籲全球最大債權國中國參加談判，加大對非洲等國減免債務力度。

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美國財政部長耶倫周五指責中國這個全球最大債權國，阻礙了國際社會對最貧窮國家減輕債務的努力，特別非洲一些極端貧窮國家急需幫助。

美國財長耶倫在位於華盛頓的國際貨幣基金組織新聞發布會上表示，我們進行了許多討論，試圖讓中國回到談判桌前，以便更有效的解決貧窮國家的債務問題，但是中國沒有積極參加，特別是在發展中國家出現嚴重的生活成本危機時，大型債權國需要兌現減免債務的承諾。

國際貨幣基金組織和世界銀行近期不斷呼籲中國，通過二十國集團建立的共同談判框架，參與窮國和發展中國家的債務重組討論。

二十國集團財長，七國集團財長與央行行長本周四起在華盛頓舉行會議，討論新興國家債務膨脹以及低收入國家面臨的糧食困難等問題。

受到新冠疫情影響，導致許多國家更多借債，隨後發生俄烏戰爭，讓非洲等低收入國家出現日益嚴重的糧食危機，其中如贊比亞，乍得，埃塞俄比亞等16個國家情況最糟糕，發生債務危機風險很高。

國際貨幣基金組織估計，中國官方的貸款在5000 億美元至 1 萬億美元之間，主要集中在低收入和中等收入國家 。

今年8月中國免除了對一些非洲國家約0.3%的貸款，主要涉及已經有20年違約債務，也是一筆收不回來的貸款。

國際貨幣基金組織數據顯示，世界上五分之三的發展中國家現在在償還貸款方面遇到了相當大的困難，或者已經拖欠債務。