習近平：中國個人崇拜回來了

中國/20大/個人崇拜

本台一項報道說，在中國，中國共產黨第二十次代表大會於10月16日星期日在北京開幕，會議將指定新的共產黨高層領導，並延長習近平作為共產黨與國家領導人的任期。這是自毛澤東以來第一次，中國國家主席像偉大的舵手一樣，從真正的個人崇拜中受益。

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就習近平與中國個人崇拜的回歸，本台在北京的記者Stéphane Lagarde和RFI北京分部的Louise May報道稱，截至20大召開前夕，中國官方已安排了16集節目加強宣傳習近平。節目里中國民眾有的說，"習叔叔，我們愛你！" 在國家電視台播出的這些圖像，有習近平的生活，他的工作。民眾說，在這裡我們可以了解到中國國家主席的一切......!

通過官方媒體宣傳，中國國家主席無處不在，近距離滲透到中國人的日常生活中。習近平像不僅出現在大城市的巨幅屏幕上和鄉村的牆壁上。在西藏山區香格里拉古城牆上也有習近平畫像。

在出版物書中也充滿對習近平的宣傳。近幾個月來，出現了幾十本專門介紹中國國家主席思想的書籍。中國很多研究習近平思想的專家，還有從小學到大學都教授習近平思想。2021年7月，在國家發展和改革委員會內設立了 "習近平經濟思想 "研究中心，使中國境內關於中國國家主席思想的研究中心達到18個。電視節目中也宣傳習近平的著作。在湖南省的一個頻道播出 "學習習近平 "節目後，內蒙古的電視屏幕上也播出了 "立即學習習近平 "節目。北京一家書店的收銀員說："我們有學者來買這些書。許多人也在為他們的學習尋找這些書。我們也有很多工作單位來訂書。

在每個 "工作單位"，特別是在國有公司，管理人員被邀請沉浸在習近平的著作中，而其他人則直接在手機applisi上學習習近平的著作。習近平被反覆介紹為使許多地區擺脫貧困的恩人，他的 "主席理念與辦法 "幾乎是奇蹟般的。在寧夏自治區，習近平鼓勵在沙漠中種植葡萄。而位於東部浙江省的黃渡村據說 "由於聽了習近平的話"，通過種植茶葉就致富了。據一些國外的報道說，在中國北部河北省的張北，習近平建議農民改變他們所種植的馬鈴薯的類型。

中國有審查制度，這迫使任何反對者在處理與中國有關的問題時都必須小心謹慎。一位人權律師說，有些人不再敢提他的名字。"我真的不敢談這個問題。如果我用他的名字給別人發信息，國家安全局會立即知道。如果你使用一個昵稱，一個間接的形象，他們也會知道，他們並可以把你送到拘留所。這些甚至比皇帝們更嚴厲。基本上，幾乎沒有人有能力與習近平對抗。"

五年來，中國國家主席加強了他在機構中的權力。審查人員小心翼翼地擦除任何可能損害習近平公眾形象的東西，例如本周在北京的一座橋上懸掛了敵視習近平的橫幅和口號。甚至使用綽號也受到監控："我從未見過一個中國領導人在互聯網上有這麼多綽號！" 中國前主席江澤民也有一些綽號，但沒有那麼多。所以有一些綽號比如："豬頭"、"包子"，等等都被禁用。但如果你不幸在微信或其他中國網絡上發布或交換提及這些綽號昵稱，你就會被視為犯罪。"

褻瀆罪的罪控，那些反對國家主席的人要當心了! 在習近平的中國，超過150萬名黨的官員和領導人在一場大規模的反腐運動中均被打倒。