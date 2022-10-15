2中國人在剛果民遭劫殺 多名軍人涉案被判死刑

中國/剛果民/中國人遭劫殺案

包括兩名來自剛果民主共和國（DRC）的陸軍上校在內的6人，14日在剛果民東北部城鎮布尼亞因被指控謀殺兩名在採礦業工作的中國國民而被判處死刑。受害中國人據信身揣美元現金與金條被盯梢。法新社說，在剛果民主共和國，死刑經常被宣判，但有系統地遞減為終身監禁。

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據法新社報道稱，兩名中國人在剛果民主共和國被殺案，多名軍人被判處死刑。另外四名被告，也是被要求判處死刑的軍人，被伊圖裡軍事法庭判處十年監禁。另一名軍人因缺乏證據被宣告無罪。

據伊圖裡省的軍事行動發言人朱爾斯-恩貢戈（Jules Ngongo）中尉告訴法新社："這應該是對武裝部隊中害群之馬的震懾，伊圖裡是一個黃金豐富的省份，經常受到武裝團體暴力的打劫。軍方說，"我們希望看到正義得到伸張。"

據該省的民間社會協調員迪厄多內-洛薩（Dieudonné Lossa）說："我們希望看到司法系統也能追捕那些不應該在這種劫匪案中失蹤的將軍。"他說，“罪犯中包括兩名軍官，這很可恥。”

據檢方稱，被判處死刑的兩名上校組織和策畫了對伊圖裡省伊魯穆縣的中國工人車隊的襲擊，目的是偷竊受害者攜帶的四根金條和6000美元。事件發生於3月17日，從一個金礦區返回的車隊在恩德雷米村遭到襲擊。兩名中國公民被殺，車隊當地人司機受傷。

被判處死刑的人，包括一名平民，被認定犯有犯罪陰謀、"為盜竊提供便利的謀殺 "和 "違反命令"。

據法院在裁決中還說，所有罪犯必須共同向受害者家屬支付5萬美元的賠償金，並歸還被搶盜的金銀財寶。

遭判刑的軍人的辯護律師讓-瑪麗-維納尼-巴希格說：“我們已經建議我們的客戶進行上訴，我們已經在努力爭取為他們減刑。”