中共中央政治局缺少女性

中共二十大

中共二十大召開，今年72歲的孫春蘭作為中共中央政治局唯一的女性代表會在二十大離任，目前不能確保會有另外女性接替她，顯示中國女性在最高權力結構中缺乏代表。

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中共二十大召開，政治局委員，中共副總理孫春蘭將依照中共“七上八下”的規定卸任，因為她現年72歲已經超過68歲退休年齡規定。自從孫春蘭在18大入局，19大成為國務院副總理，也體現了中共提拔女性擔任黨內要職，她成為極為少數進入中共最高權力中心的女性。

為應對新冠疫情，習近平讓孫春蘭成為中央應對新冠疫情的代言人，兩年多來她代表中央在中國各地推進“零疫情”政策。就如同在中共16大，吳儀進入中共政治局並出任國務院副總理開啟政治局有女性委員，吳儀曾經在2003年負責應對薩斯疫情。

隨着孫春蘭在二十大之後的卸任，現年62歲的諶貽琴是當前唯一的女性中共省委書記，是位土生土長的貴州人，兼具女性與少數民族的優勢，被外界看好成為進入中共中央政治局的熱門人選。

法新社指出中國女性占人口總數的48.7%，但是自從1949年以來只有6名女性曾經進入過中共中央政治局。雖然在2020年到2021年有將近一半的新黨員是女性，但是中國女性在最高權力中心缺少代表，這對中國社會和經濟發展產生負面影響。