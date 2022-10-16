二十大：習近平輕扶胡錦濤入坐

開幕式

中共二十大10月16日登場，發表政治報告、討論黨章修改、選舉新一屆中央委員會委員及候補委員後，會再召開二十屆一中全會，由新當選的中央委員選出新一屆中共中央領導層。現場畫面顯示，中共總書記習近平攙扶前領導人胡錦濤在主席台就座，而江澤民意外消失。法新社記者還注意到，習近平此次宣讀政治報告為1小時50分鐘，比十九大的3個半小時大幅縮短。

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中共二十大開幕式上，2900多名代表，包括一些退休中共元老參加了會議，習近平在大會上作政治報告。

現場畫面顯示，中共現任七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及中共前領導人胡錦濤在主席台第一排就坐，而在十九大上被工作人員架入會場的江澤民，此次二十大沒有現身，引發外界關注。中國首位執行出艙活動的女航天員王亞平和在平昌冬奧會男子短道速滑500米決賽中奪冠的中國滑冰運動員武大靖出席開幕式格外引人注目。

按中共慣例，中共元老們除非無法行動，否則爬也要爬去出席這樣的大會。本次二十大開幕，105歲高齡的中共元老宋平在主席台露面，而96歲的江澤民卻沒有現身，不過，此前曾多次傳出江澤民病危的傳言。

另外，現場畫面顯示，習近平步入會場時，年近80歲的胡錦濤緊隨其後。在胡就坐時，習近平彎下腰，伸出左手，攙扶他坐下，兩人相鄰而坐。

法新社記者採訪廣西女性代表何祥銀 (音譯 He Xiangyin )時，她對法國記者表示：習主席能為人民造福；可以改善人民的生活，我們大家都支持他。