《十字架報》：中國神話的模糊性

外媒看二十大

中共二十大於10月16日上午登場，多位中共元老出席會議。中共中央總書記、中國國家主席習近平在報告中提出了“以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化社會安全為保障......的新發展格局”。法國《十字架報》發表署名霍夫納(Anne-Bénédicte Hoffner)題為“中國-神話的模糊性”社評文章，表示強大的執政機器如果被一種病毒侵入的時候，它會顯現某種脆弱性。

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社評文章開始表示：有什麼能比中共20大開幕式更能驗證神話的力量呢？2300多名黨代表齊聚人民大會堂；他們中有來自黨政軍機關、工農兵以及各界群眾的代表；還有徵服太空的女航天員和勇奪多項冠軍的男子短道速滑隊運動員；加之身着傳統少數民族服裝的代表，偉大、光榮、正確的中國共產黨通過這些代表來展示一個偉大民族的形象。

《十字架報》寫道：大步邁向第三個任期的習近平的基因和血脈來源於天安門廣場展示的“宏偉”場面。法國媒體表示：這些神話似乎讓我們都很放心，此種神話也反應了中國人對安全和權力形式的渴望。但當一個病毒侵入了執政機器的時候，它就會變得脆弱。

法國媒體說，當今中國領導人大肆吹噓的“動態清零”戰略正在顯示其局限性：經濟放緩、自由被扼殺... 《十字架報》表示：那些受過教育、對世界開放的年青人，他們深知其他地方的情況並不完全是中國國家電視台每天所描述的那樣。

十字架報最後寫道：當公民社會大聲怒吼時，重新激活神話，呼籲“團結”以進一步增加國家的“國際影響力”或以“統一”這樣的口號喚醒人們的激情似乎有着他的誘惑力。 但我們需要承認的是，如果這種誘惑力是空洞的，它就有一種脆弱性。