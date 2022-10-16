台媒：中共20大習近平定於一尊強力貫徹個人意志

中國/20大/習近平

中共總書記習近平今天在20大發表報告，以“過去10年的偉大變革”為自己10年的治績作註解；並宣示包括“中國式現代化”在內的未來執政理念，可說是一篇貫徹個人意志的報告。台媒稱習近平充分拔高了自己在中共黨史上的地位，越過江胡直追毛鄧。

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據中央社署名邱國強今天報道說，中共20大報告，習近平自我拔高功績貫徹個人意志。習近平16日在20大發表報告，以過去10年的偉大變革為自己10年的治績作註解，宣示包括“中國式現代化”在內的未來執政理念。

報告中，習近平首先充分肯定自己過去10年的治績。像是防疫，就提到“堅持動態清零不動搖”，並聲稱“統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果”；對外則“發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益”；經濟方面則實現“歷史性躍升”及“高質量發展，進入“創新型國家”。

同時，報告不但以“偉大變革”為習近平執政10年作註解，還加上了“在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上，具有里程碑意義”的形容詞。相形之下，中共前2任總書記江澤民、胡錦濤在卸任前向黨代會的報告，分別只提“基本經驗”及“基本總結”。

因此，藉由這份報告，習近平充分拔高了自己在中共黨史上的地位，越過江胡直追毛鄧。而對未來的規畫與展望，報告則以14個領域作說明，而這些規畫與展望，都是習近平這5至10年來陸續提出的理念，使通篇報告貫穿着習近平的個人意志。