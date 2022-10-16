德國電視二台：中國的新皇帝習近平

德國媒體

中共20大召開之日，德國媒體立即表示了關注。

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德國電視一台看到的是，習近平在開幕式上，警告了困難時期的到來。同時，他以軍事行動威脅台灣。他追求的是一個現代化的社會主義中國。如果有人希望鬆動嚴格的清零防疫政策，習近平讓這些人失望。就在世界嘗試與病毒共存的同時，中國通過其清零戰略，使其經濟陷入增長危機。

德國電視二台稱習近平是中國的新皇帝。習近平要的是再連任五年，還是要掌權到生命終結？他的目標是要成為自毛澤東以來最有權勢的共產黨領導人。習近平讓共產黨全部向他看齊。習近平的夢想是，到2049年即中華人民共和國誕生100周年時，讓中國成為世界一號強國。他對軍隊的改革和加強軍備是前所未有的。他的權力追求的中心是台灣。他已將統一中國列為他的個人奮鬥目標。他對台灣的發言尤其受到人們關注，因為它不僅涉及到中國人，也涉及到我們所有人。

《南德意志報》認為，習近平不僅向台灣發出了威脅，也向美國發出了威脅。

《法蘭克福彙報》對習近平的演講的總結是：習近平警告了最糟情況出現的可能。他向台灣發出了威脅，並粉碎了疫情封鎖將很快結束的希望。他沒有提到俄國的侵略戰爭。為了提高中國的國際聲望，中國打算進一步推進氣候外交。他一再強調中國特色的道路，但宗教自由不包含在裡面。在他的統治下。網絡監控越來越廣泛，公共領域進一步意識形態化。而習近平稱，這是他統治時期取得的成就。

德國《商報》認為，習近平在未來幾年內，應該能夠繼續鞏固他的權力。當他的政治地位走向專制時，中國的經濟基礎正在瓦解。習近平無所不在的權力要求，對歐洲公司來說是一場災難。