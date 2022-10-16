法新社描述20大開幕：習近平的節日 讚揚與掌聲都給他

中國/20大

今天周日舉行的中國共產黨第二十次代表大會的開幕式，就像國家主席習近平的節日集會，他正在尋求第三任期，成為毛澤東以來中國最強大的領導人。習近平在中共黨代大會上獲得雷鳴般的掌聲。

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據法新社的聚焦稱，在雄踞北京天安門廣場的人民大會堂，約2300名代表聚集在紅色和金色的裝點中，這是中國共產黨的特有顏色。讚揚 "偉大、光榮、正確的中國共產黨 "的橫幅當堂展開。

開幕式在為共產黨的先烈英雄們默哀一分鐘後，一支軍樂隊奏響了國歌。在巨大的錘子和鐮刀標誌下，習近平這位北京的強人回顧了他過去五年的行動，以及如果他被重新任命為世界上人口最多的國家的首腦的願景。

習近平的報告持續了一個半小時以上。比他在2017年的上一次演講要簡明得多，那次演講持續了三個半小時。與會者勤奮地塗寫筆記。蜂擁而至的單色西裝中夾雜着一些來自軍裝或某個少數民族傳統服飾的色彩也在閃光。其他更不尋常的代表包括宇航員王亞平，第一位進行太空行走的中國女性，以及身着國家運動服的奧林匹克速滑冠軍代表。

根據嚴格的疫情衛生規定，除前排的高級官員外，所有代表都必須戴着口罩。

習近平的前任胡錦濤，他頭髮灰白，神情虛弱。但96歲的江澤民沒有出席，他是在1989年6.4天安門廣場抗議活動被鎮壓後才接掌國家政權的。

前副總理張高麗也出席了會議，他曾被網球明星彭帥指控 "強迫 "她與之發生性關係，但在這一事件在國外被廣泛宣傳後，彭帥撤回了指控。

20大旨在展示共產黨的團結和力量，代表們從中國的每個省份精心挑選。這也是對69歲的習近平的個人忠誠的一種表現。預計習近平將贏得中共總書記的第三個任期，因此他將破壞自1990年代以來默許的繼承規則。

習近平對香港祝賀，對新冠病毒情的管理祝賀，對腐敗的打擊祝賀......都激起了一陣陣掌聲。習近平對台灣問題的講話獲得了全場起立鼓掌。習近平說，"（台灣）與祖國的統一必須而且一定會實現"。

據法新社說，習近平在講話中沒有提到新疆，西方國家指責北京對穆斯林少數民族，特別是維吾爾人的人權有嚴重侵犯。

隨着20大臨近，中國的首都已經呈現出一個堅不可摧的堡壘的樣子。執勤的警員和志願者大軍在北京的主要路口排起了長龍。自周四以來，在短暫的但非常不尋常的敵視習近平的橫幅出現後，安保工作得到了加強。

首都一座橋上的紅色字樣的白色橫幅呼籲公民罷工，趕走 "獨裁者國賊習近平"。目前尚未公布關於肇事者命運的信息。

在北京的人行道上，出現了插花裝飾，口號頌揚黨的美德，呼籲 "熱烈歡迎20大"的口號比比皆是。

法新社說，以新冠病毒疫情防疫為要求，中共20大大部分時間都是閉門舉行。自周五以來，記者和所有會議參加者都被關在一個封閉環境中，必須戴口罩，每天都接受PCR測試。