美媒：中國人對習近平怎麼看？很難知道

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中共二十大開幕前夕，在網絡平台上搜索對習近平和中共其他高層的看法，除了不遺餘力的讚美，基本上找不到其他結果。而外界普遍預期習近平本月將尋求獲得第三個任期。

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據華爾街日報署名Liza Lin報道稱，中國人對習近平怎麼看？很難知道。在習近平即將打破先例獲得第三個任期之際，要想知道中國人對他怎麼看，恐怕很難找到線索。

在中國，幾乎不存在獨立的民意調查，社交媒體一直是衡量民意的一種方式，即便受到審查制度限制。然而，在中共二十大即將於周日開幕之際，搜索關於習近平或其他政界高層的看法，除了不遺餘力的讚美，基本上找不到其他結果。

即使是搜索公眾對習近平夫人、知名民歌演唱家彭麗媛的看法，多數平台上也搜不到什麼內容。

相比之下，人們對美國總統拜登(Joe Biden)或國務卿布林肯(Antony Blinken)怎麼看則比較容易找到，既有讚美也有批評。

社交媒體受到的這一過濾凸顯出討論中國政治領域一個熱議問題有多困難，這個問題就是：習近平這位自毛澤東時代以來中國最強勢的領導人有多受擁戴？雖然對中國領導人的討論一直以來都受到限制，但審查制度在習近平治下進一步擴大，以全新方式壓制了網絡輿論。中國有關部門已對持不同意見的名人進行打壓，出台了限制網絡言論的法律，並對沒有充分監督網絡內容的公司處以罰款。

在抖音上搜索關鍵詞“習近平”，顯示的內容都是由官方媒體或中共實體發布的。在一些中國最受歡迎的社交媒體平台上，搜索中共中央政治局常務委員會的七位委員時，顯示的結果是空白頁面。習近平和國務院總理李克強都是政治局常委。另外一些網站則會提供官方媒體報道的鏈接，這些報道中出現什麼內容都是經過嚴格控制的。

在百度(Baidu Inc.)的熱門在線論壇貼吧上，有超過18.4萬個關於拜登的帖子。與此同時，搜索習近平的名字則會提示如下信息：“抱歉，根據相關法律法規和政策，相關結果不予展現。”

該報道稱，在抖音(Douyin)上顯示的與習近平有關的內容都是由官方媒體或中共實體發布的。儘管抖音上有很多隨心所欲的視頻，但幾乎不可能找到中國普通百姓表達對習近平看法的視頻。抖音由字節跳動(Bytedance Ltd.)運營，字節跳動也是TikTok的母公司。

在中國存在感超強的社交媒體平台微信(WeChat)和問答網站知乎(Zhihu.com)上，有關習近平的討論同樣只涉及與國家或黨有關的媒體來源。微博(Weibo)平台只允許中國境內的用戶搜索習近平的名字；註冊微博賬戶需要使用與身份證關聯的中國手機號碼，需要登錄才能查看搜索結果。同樣，搜索結果幾乎都是以某種方式鏈接到官方媒體或政府機構的文章或視頻。

由於中國屏蔽了許多外國新聞網站和信息來源，因此除了國家電視台主持人或外交部發言人對習近平源源不斷的讚頌之聲，或他在走訪國有企業、參觀中共辦的展覽或視察各省時受到群眾歡呼的鏡頭之外，幾乎沒有其他不同的內容。

研究人員稱，習近平作為中國最高領導人將獲得第三個任期是打破先例之舉，這也是公眾發表意見較以往面臨更大限制的一個原因。習近平若獲得第三個任期，實質上取消了自中華人民共和國第一代領導人毛澤東去世以來的任期限制。在百度貼吧搜索“習近平”會提示如下信息：“抱歉，根據相關法律法規和政策，相關結果不予展現。”

《中國數字時代》最近公布了一份泄露的內部文件，顯示在2020年的兩個月里，類似Instagram的平台小紅書增加了564個“敏感詞”，全是對這位中國國家主席的代稱。其中包括與習近平名字諧音的“細頸瓶”，還有“阿道夫-習”，以及“維尼·屎(Winnie the Poo)”—不是“維尼熊”(Winnie the Pooh)——人們認為他與這隻黃色小熊頗有相似之處。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)說無法獨立核實該文件的真實性。

華爾街日報說，總部設在華盛頓的人權組織“自由之家”(Freedom House)對全球70個國家的網絡自由度進行年度排名，2021年，中國互聯網自由度排名墊底。在2011年，也就是習近平上台的前一年，中國的網絡自由度排名高於古巴、緬甸和伊朗。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%AF%B9%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%80%8E%E4%B9%88%E7%9C%8B-%E9%9A%BE%E4%BB%A5%E5%BE%97%E7%9F%A5-11665733506?tesla=y