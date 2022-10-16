習近平稱永遠不會放棄對台灣使用武力的權利 台灣則回應不會放棄主權

中國/中共20大/台灣

中國國家主席，共產黨總書記習近平周日在中共20大開幕式上表示，解決台灣問題由中國人民決定，中國永遠不會放棄使用武力的權利，將爭取和平解決台灣問題。台灣總統府則表示，台灣不會在主權問題上退讓，在自由民主問題上不會妥協，台灣人民明確反對北京對台灣實行“一國兩制”。

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據路透社今天報道稱，中共總書記習近平在北京召開的中共二十大開幕致辭中表示，中國始終尊重、關心、造福台灣人民，致力於促進兩岸經濟文化交流。習近平說：“解決台灣問題是中國人自己的事，由中國人民決定。”

習近平還說，“我們堅持以最大的誠意和最大的努力爭取和平統一的前景，但我們絕不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選擇。”

習近平說，這個選項是針對外部勢力和“極少數”台獨支持者。習近平說，“祖國統一、民族復興的歷史車輪正在滾滾向前，祖國的完全統一一定要實現，一定要實現！”

對習近平的此番話，出席20大開幕式的代表唯一一次全體起立長時間鼓掌。

路透社說，但台灣總統府回應稱，台灣官方名稱的中華民國是一個主權獨立的國家。“台灣的立場是堅定的：在國家主權上不讓步，在民主自由上不妥協，在戰場上交戰絕對不是台海兩岸的選擇。”台灣官方強調說，“這是台灣人民的共識。” 台灣總統府表示，台灣國家安全團隊正在密切關注中共20大會議的進展。

台灣總統蔡英文在上周一的國慶演說中表示，台灣和中國之間的戰爭不是一種選擇，並重申她願意與北京對話，儘管蔡英文承諾繼續加強台灣的防禦。

台灣總理蘇貞昌周日對記者說，習近平應該關注自己的人民意見。蘇貞昌指本周四，北京一座立交橋上出現罕見的政治抗議橫幅時，蘇貞昌說：“習近平應該注意北京四通橋上的焚火煙霧和抗議橫幅，而不是總是想着用武力對付台灣。”

中國去年將蘇貞昌定性為台獨分裂分子，對蘇貞昌實施制裁。

路透社說，中國拒絕與蔡英文對話，認為她是分裂分子。

北京為台灣提供了“一國兩制”的自治模式，與香港的模式相同。但根據民意調查，台灣所有主流政黨都拒絕了這一提議，而且幾乎沒有公眾支持。

台灣表示，只有台灣人民才能決定自己的未來，北京的主張是無效的，因為中華人民共和國從未統治過台灣的任何部分。