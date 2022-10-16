習近平20大報告對台稱不放棄武力 專家警告已從量變到質變

中國/20大/台灣

中共總書記習近平今天上午10時開始做簡短版20大口頭報告，在2小時宣讀這份報告中，三部分提及台灣議題，分別是過去5年的回顧、過去10年的回顧，以及展望未來5年的工作，不承諾放棄使用武力。中央社引述台灣國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天分析，20大報告涉台部分主軸是“反獨與反外部勢力”。對北京而言，台灣問題已“量變發生質變”，鑲嵌在美中戰略競爭里。

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據中央社署名呂佳蓉今天報道，解讀20大報告涉台部分，學者稱已從量變到質變。台灣國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社訪問時指出，從整體報告來看，過去的“急港緩台”已發生變化，從北京角度而言，現在香港穩定，但台灣議題卻懸著，從報告中可以看到順序要發生改變。

王信賢指出，習近平在報告時三方面提及台灣議題的部分，皆提到了“反獨與反外部勢力”，這代表“反獨與反外部勢力”成為非常大的主軸，特別是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與“台灣政策法案”的事件，讓北京認為真正解決台灣問題的關鍵已發生了量變到質變。

對比19大報告，“九二共識”數度被提起，但是這次20大報告僅提到一次，他分析，從北京角度來看，台灣問題已非單純的兩岸關係，如是單純的兩岸關係，北京提反獨、促統、促融、“九二共識”即可；但現在的問題是，即便“最樂觀”的台灣各政黨都承認“九二共識”，問題都解決不了。

王信賢指出，對北京而言，台灣問題就是美中問題，再加上美國民主黨與共和黨對於以台灣作為遏制中國崛起的最重要籌碼與手段，沒有減緩還更加加大，台灣問題已鑲嵌在美中戰略的競爭當中。

王信賢特別提及中共20大報告中的“堅持全面依法治國，推進法治中國建設”、“推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定”的兩部分，都隱含談到了台灣問題。

最後，王信賢認為，報告最後談及的是關鍵，也是習近平在宣讀20大口頭報告的涉台主要內容，當中有不承諾放棄使用武力，跟過去最不同的是強調“反獨與反外部勢力”兩者的連結。

值得關注的是，他指出，在不承諾放棄使用武力方面，之後先提的是反外部勢力，再來是台獨，與前兩部分的“反獨與反外部勢力”，順序發生了改變，這也體現兩岸關係發生質變，因此針對的部分也發生改變。美中之間台灣問題成為重中之重，中共越來越在意的程度是極高的。

據中央社，中共20大報告指不承諾放棄使用武力，台灣陸委會今表示，中共對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷，再度重申維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任。

中共20大報告涉及台灣議題的內容有三部分，皆提到了“反獨與反外部勢力”；同時，也如外界預期的提及“新時代解決台灣問題的總體方略”。另外，也有“和平統一、一國兩制”，一個中國原則和“九二共識”，強調心靈契合、不承諾放棄使用武力等。

台灣陸委會今天下午發布新聞稿，指出總統蔡英文在今年國慶演說已明確表達台灣的堅定立場，即維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任，持續站穩“四個堅持”、強化“四大韌性”，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協，而兵戎相見絕非兩岸選項。台灣陸委會強調，這是台灣人民及國際社會的共識，更是當前中共當局必須面對的事實。