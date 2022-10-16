習近平20大涉及台灣問題 學者分析未來5年希望要結果

中國/20大/台灣

中共總書記習近平今天在人民大會堂宣讀20大（中共第20次全國代表大會）報告，擘畫未來5年的工作，涉及台灣議題。台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽今天表示，未來5年內，北京不會完成“和平統一”與“武力統一”，但會希望在統一的問題上取得進展。

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中共第20次全國代表大會16日召開。中共總書記習近平20大上提及一中原則與九二共識。中央社署名呂佳蓉今天採訪台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽，稱在涉及台灣議題方面，提到有3個部分值得注意。第一為20大報告不論是過去5年或是展望未來5年，都將堅決反對台獨與反對外部勢力當作重點，這也是北京採取非和平手段的依據與根源。他指出，2017年的19大沒有提到外部勢力的問題，2018年美中開始博弈，這也成為相比於以往最大的改變。

第二為，“新時代黨解決台灣問題的總體方略”為對台政策的最高指導思想。張五嶽指出，解決台灣問題相當大部分要與國家發展戰略、民族偉大復興相連結。新時代黨解決台灣問題不是孤立的解決台灣問題。

第三個是“解決台灣問題，實現祖國和平統一”，成為中國共產黨的歷史任務，也成了民族偉大復興的必然要求。

張五嶽接着表示，依據報告內容與主客觀情勢，除非台灣碰觸到北京無可迴避的紅線，否則能肯定地講，未來5年北京不會完成所謂“和平統一”，因為現在連開始探討民主協商、探索“兩制台灣方案”都沒有推動，“有什麼方法可以和平統一？”

張五嶽也說，如果沒有北京無可迴避的紅線，“北京怎麼可能會透過武力方式完成武力統一？”因武力統一得關注國際社會介入，以及是否會因為採取武力統一而影響了總體國家發展與民族復興。

張五嶽強調，北京在5年內沒有要完成和平統一、也不可能采武力方式進行統一，但北京一定希望在統一問題上取得一定程度進展。

中央社說，至於現今的兩岸關係重點，他認為，在民進黨與中共沒有互信基礎與共識之下，重要的是兩岸要怎麼避免誤判、防範意外、做好危機管控，避免擦槍走火，怎麼避免雙方人民誤解的敵意加深，怎麼因應疫情後兩岸之間更多元的交流，這才是焦點的地方。