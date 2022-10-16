《費加羅報》：二十大上習近平誇獎中國發展模式的優越性

外媒看二十大

中國國家主席習近平16日為中共20大揭幕，預計他將成功續任、再延長一任5年的領導，成為自毛澤東以來中國權力最大的領導人。《費加羅報》16日發表一篇題為“習近平誇獎中國模式優越性”的文章，表示不管有什麼千難萬險，一定要推進優於西方的中國發展模式。

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《費加羅報》開始寫道：在雷動的掌聲中，習近平一步一步登上主席台，踩着厚厚的紅地毯，在中國的領導下，開啟他就沒有懸念的第三任絕對權力。

10 月 16 日星期日，中國國家主席在北京人民大會堂發表長篇演講，為第 20 次黨代會拉開帷幕，這是世界第二強國召開的最重要政治會議，他打算從這裡開啟破例的任期。他的身後坐成一排的七位政治局常委，共產主義政權的“至聖者”，身着深色西裝，為一些人熱烈鼓掌，為另一些人漫不經心地鼓掌，手邊都放着一杯茶。

習近平是自毛澤東以來最專制的領導人。他重申了在與美國關係緊張的情況下推進中國發展模式的決心，掃除國際上對其嚴厲的清零政策批評。習近平在講話呼籲，國家在其增長急劇下降時要團結一致。習近平表示： “面對國際形勢劇變，我們保持戰略定力，”習近平在長達104分鐘的講話中表示：“中國人民的前進動力更加強大、奮鬥精神更加昂揚、必勝信念更加堅定，中國共產黨和中國人民正信心百倍推進中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍”。

《費加羅報》寫道：這位從文革期間在農村接受過再教育中鍛造出來的“太子黨”後代高舉“鬥爭精神”，他在講話中17次提及“鬥爭精神”。以此來為國家面臨日益嚴峻挑戰時發出總動員。習近平強調說，中國正面臨“關鍵”時刻，而紅色戰略家譴責的是華盛頓採取有條不紊的“包圍”戰略。

前中央情報局分析師克里斯托弗約翰遜分析道：“這種說法可以製造出一種緊迫感，以更好地證明他繼續統治是正當的”，這也是十年執政不讓位的有力論據。習近平需要捍衛他的威權主義方法，吹噓在香港讓親民主示威者就範。他說："香港正處於從混亂到治理，並逐步走向繁榮的關鍵階段"，這要歸功於無情的國家安全法（NSL）。

面對台灣，習近平重申了通過支持“和平”道路來實現“統一”的決心。然後又威脅說，如果台灣拒絕接受，將採取軍事行動。習近平表示： “，解決台灣問題由中國人民決定，中國永遠不會放棄使用武力的權利”。

鑒於這次開幕演講，中國仍應永久地被封在清零隔離政策中。與世界很多國家相反。習近平重申了他的“清零政策”被樹立為民族主義教條，是中國模式優於西方民主國家的一大特徵。

《費加羅報》表示：這位 69 歲的領導人宣稱，北京“最大程度地保護了人民的安全和健康，並取得了顯着的積極成果”，證明了這種無情的健康戰略，其特點是重複強制性 PCR 檢測。北京當局公布的新冠死亡官方數字一直是5,226 例，中國政府引以為豪；而美國的死亡人數超過 100 萬。在人大會議譴責地球上大多數國家試圖“與病毒共存”的做法被視為軟弱的表現之後，《人民日報》使投資者和許多中國老百姓對重新開放國門的希望破滅了。根據北京的決定，中國基本的衛生系統處於流行病的支配下，拒絕施打ARN新冠疫苗，很可能會導致更多人死亡。