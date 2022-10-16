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《費加羅報》：二十大上習近平誇獎中國發展模式的優越性

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Le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture du XXe congrès du parti communiste chinois (PCC), le 16 octobre 2022.
Le président chinois Xi Jinping lors de l'ouverture du XXe congrès du parti communiste chinois (PCC), le 16 octobre 2022. © NOEL CELIS / AFP
作者： 法廣
8 分鐘

中國國家主席習近平16日為中共20大揭幕，預計他將成功續任、再延長一任5年的領導，成為自毛澤東以來中國權力最大的領導人。《費加羅報》16日發表一篇題為“習近平誇獎中國模式優越性”的文章，表示不管有什麼千難萬險，一定要推進優於西方的中國發展模式。

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《費加羅報》開始寫道：在雷動的掌聲中，習近平一步一步登上主席台，踩着厚厚的紅地毯，在中國的領導下，開啟他就沒有懸念的第三任絕對權力。

10 月 16 日星期日，中國國家主席在北京人民大會堂發表長篇演講，為第 20 次黨代會拉開帷幕，這是世界第二強國召開的最重要政治會議，他打算從這裡開啟破例的任期。他的身後坐成一排的七位政治局常委，共產主義政權的“至聖者”，身着深色西裝，為一些人熱烈鼓掌，為另一些人漫不經心地鼓掌，手邊都放着一杯茶。

習近平是自毛澤東以來最專制的領導人。他重申了在與美國關係緊張的情況下推進中國發展模式的決心，掃除國際上對其嚴厲的清零政策批評。習近平在講話呼籲，國家在其增長急劇下降時要團結一致。習近平表示： “面對國際形勢劇變，我們保持戰略定力，”習近平在長達104分鐘的講話中表示：“中國人民的前進動力更加強大、奮鬥精神更加昂揚、必勝信念更加堅定，中國共產黨和中國人民正信心百倍推進中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍”。

《費加羅報》寫道：這位從文革期間在農村接受過再教育中鍛造出來的“太子黨”後代高舉“鬥爭精神”，他在講話中17次提及“鬥爭精神”。以此來為國家面臨日益嚴峻挑戰時發出總動員。習近平強調說，中國正面臨“關鍵”時刻，而紅色戰略家譴責的是華盛頓採取有條不紊的“包圍”戰略。

前中央情報局分析師克里斯托弗約翰遜分析道：“這種說法可以製造出一種緊迫感，以更好地證明他繼續統治是正當的”，這也是十年執政不讓位的有力論據。習近平需要捍衛他的威權主義方法，吹噓在香港讓親民主示威者就範。他說："香港正處於從混亂到治理，並逐步走向繁榮的關鍵階段"，這要歸功於無情的國家安全法（NSL）。

面對台灣，習近平重申了通過支持“和平”道路來實現“統一”的決心。然後又威脅說，如果台灣拒絕接受，將採取軍事行動。習近平表示： “，解決台灣問題由中國人民決定，中國永遠不會放棄使用武力的權利”。

鑒於這次開幕演講，中國仍應永久地被封在清零隔離政策中。與世界很多國家相反。習近平重申了他的“清零政策”被樹立為民族主義教條，是中國模式優於西方民主國家的一大特徵。

《費加羅報》表示：這位 69 歲的領導人宣稱，北京“最大程度地保護了人民的安全和健康，並取得了顯着的積極成果”，證明了這種無情的健康戰略，其特點是重複強制性 PCR 檢測。北京當局公布的新冠死亡官方數字一直是5,226 例，中國政府引以為豪；而美國的死亡人數超過 100 萬。在人大會議譴責地球上大多數國家試圖“與病毒共存”的做法被視為軟弱的表現之後，《人民日報》使投資者和許多中國老百姓對重新開放國門的希望破滅了。根據北京的決定，中國基本的衛生系統處於流行病的支配下，拒絕施打ARN新冠疫苗，很可能會導致更多人死亡。

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