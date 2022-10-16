路透串推習近平20大長篇報告重點句

中國/20大/習近平

中國國家主席習近平周日在中國執政的共產黨第20次全國代表大會開幕式上發表重要敘述。在為期一周的盛會上，外界普遍預計他將贏得第三個領導任期並鞏固其執政地位。成為自毛澤東以來中國最強大的統治者。

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路透社今天認為，習近平在中國共產黨第 20 次代表大會上的關鍵語錄有如下：

新冠肺炎

“面對突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零新冠肺炎疫情政策，開展全民防禦戰，最大限度地保障了人民群眾生命安全和身體健康，在統籌疫情防控和經濟社會發展中取得重大積極成果。”

台灣

“面對台獨勢力分裂活動的嚴重挑釁和外部勢力干涉台灣事務，我們堅決進行了反分裂干涉的重大鬥爭，展現了維護國家主權和領土完整、反對台獨的決心”。

“我們堅持以最大的誠意爭取和平統一的前景。但是，我們不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選擇。”

“民族復興的歷史車輪正在滾滾向前，祖國的完全統一必須實現，也一定能夠實現。”

經濟

“促進公平機會，增加低收入人群收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。”

“確保糧食能源資源和重要產業鏈供應鏈安全。”

“要建設高水平的社會主義市場經濟體制，堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅定不移鞏固和發展公有制，堅定不移地鼓勵和支持民營經濟發展，充分發揮決定性發揮市場在資源配置中的作用，更好發揮政府作用。”

“加快建立多主體供給、多渠道保障租購併舉的住房體系。”

自力更生

“加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自力更生……堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰……加快建設世界重要人才中心和創新高評價，努力形成人才國際競爭的比較優勢。”

“全面夯實糧食安全基礎，牢牢守住18億畝耕地紅線，把中國人的飯碗牢牢放在自己的手上”

反腐

“我們整治了一些多年的頑疾……反腐倡廉鬥爭取得了全面的壓倒性勝利，消除了黨、國家和軍隊內部存在的嚴重隱患。”

“腐敗是損害黨的活力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要有腐敗的土壤和條件，反腐敗鬥爭就不會片刻停歇。 ”

意識形態

“我們這個擁有9600萬黨員的馬克思主義政黨更加團結，通過不斷的奮鬥，實現了中華民族小康的千年夢想。”

“我們要增強吃苦精神，堅持底線思維，居安思危，未雨綢繆，做好經受大風大浪的重大考驗。”

對外政策

“我們全面推進中國特色大國外交……堅定不移反對任何單邊主義、保護主義和霸凌行徑，推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設……顯著提高中國的國際影響力、號召力和塑造力。”

香港

“面對香港局勢的劇烈變化，我們根據憲法和基本法有效行使對特別行政區的全面管控權，落實愛國主義治港原則，實現了香港局勢由亂到治的重大轉折。”

人口

“我們將建立提高出生率的政策體系，實施積極應對人口老齡化的國家戰略。”

環境

“深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快新能源體系規畫建設，積極參與應對氣候變化和全球治理。”