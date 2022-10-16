路透這樣看中共20大開幕 習近平報告提安全73次 提反台獨掌聲最亮

中國/20大/習近平

中共20大今天在北京開幕。人們普遍預計，69 歲的習近平將在周日上午開始的為期一周的共產黨全國代表大會結束時贏得第三個領導任期，鞏固他作為自毛澤東以來中國最有權勢的統治者的地位。而習近平則在開幕後的報告里呼籲加快建設世界一流的軍隊，同時讚揚與新冠病毒清零式的鬥爭，顯示習近平以高度關注安全和重申清零政策是優先事項拉開了共產黨代表大會的序幕。

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據路透社今天署名報道稱，習近平談安全問題，在共產黨全國代表大會開幕時重申清零立場。經過數日的霧霾天氣，顯現藍天白雲。來自全國各地的約2300名代表聚集在天安門廣場西側廣闊的人民大會堂，安保嚴密。

習近平在一場持續不到兩個小時的報告講話中將自上屆黨代會以來的五年描述為“非比尋常” ，習近平報告時間遠遠短於他在 2017 年全國代表大會上將近三個半小時的演講。習近平說：“我們要增強吃苦精神，堅持底線思維，居安思危，未雨綢繆，經受住大風大浪的重大考驗。”

根據國家通訊社新華社的文字記錄，習近平提到“安全”或“保障”的次數為 73 次，而 2017 年為 55 次，並表示中國將加強建設戰略威懾能力的能力。相比之下，習近平在報告講話中提到“改革”16次，遠低於五年前的70次。

習近平呼籲增強維護國家安全的能力，確保糧食和能源供應，確保供應鏈，提高應對災難的能力，保護個人信息。

當習近平重申反對台獨時，掌聲最為響亮。

路透社說，在習近平掌權的十年裡，習近平讓中國走上了一條越來越專制的道路，將安全、國家以“共同繁榮”的名義控制經濟、更自信的外交、更強大的軍事和越來越大的壓力來奪取民主管理的台灣。

分析師普遍預計習近平第三個任期內政策方向不會發生重大變化。

最近幾天，中國一再強調其對習近平零新冠病毒戰略的承諾，讓無數中國公民和投資者對北京可能很快開始退出這一政策的希望破滅，該政策已引起廣泛的挫敗感和經濟損失。

習近平幾乎沒有談到新冠病毒，只是重申了一項使中國成為全球異類的政策的有效性，因為世界大部分地區都試圖與 2019 年底在中國中部出現的冠狀病毒共存。習近平說：“我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態零疫情……在統籌疫情防控和經濟社會發展方面取得重大積極成果。”

在經濟方面，習近平重申支持私營部門並讓市場發揮關鍵作用，儘管中國正在微調“社會主義經濟體制”並促進“共同繁榮”。習近平說，“要建設高水平的社會主義市場經濟體制……堅定不移鞏固和發展公有制，堅定不移鼓勵和支持民營經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好地發揮政府作用。”

路透社說，習近平的權力似乎並未因一年的動蕩而減弱，這一年中國經濟大幅放緩，受新冠政策頻繁的封鎖、房地產行業的危機以及他在 2021 年打擊一度隨心所欲的“平台經濟”的影響所拖累，以及全球逆風。

中國與西方的關係急劇惡化，其中由於習近平對俄羅斯普京的支持而加劇惡化。但習近平在 2018 年取消了國家主席任期限制，為他打破近幾十年的先例，第三個五年或更長時間執政掃清了道路。