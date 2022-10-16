路透20大開幕式另點將 着墨張高麗

中國/20大/彭帥

中國共產黨今天召開20大，中國前副總理張高麗周日首次公開露面，這是自中國網球明星彭帥去年指控他性侵以來的首次公開露面，張高麗出席了中共第 20 次代表大會引發關注。

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中國前官員張高麗在性侵指控後首次露面。據路透社說，75 歲的張在北京人民大會堂走上舞台，在習近平主席和其他退休和現任領導人身後，坐在講台的前排，今年20大是十年兩次的會議，今天舉行開幕式。

路透社說，張高麗從來沒有就性侵指控發表公開評論。

彭帥於去年11月在社交媒體上發表了一篇指控張高麗性侵的帖子，但很快被從中國互聯網上刪除。彭帥後來否認提出性侵指控。

她的帖子導致世界女子網球協會暫停在中國舉行比賽，並引起國際社會對彭帥的安全的強烈抗議。

路透社說，張高麗是包括習近平的前任胡錦濤在內的許多高級人物之一出席20大開幕式，胡錦濤在為期一周的會議開幕式上與現任黨總書記一起在主席台上展示了​​傳統的團結。

79歲的胡錦濤走步有些不穩，但看上去很健康，緊跟在習近平的身後上台，坐在習近平的旁邊。

李克強總理之前的溫家寶也出席了會議。不過，胡錦濤的前任、96歲的江澤民並沒有出現。主席台上的其他退休領導人包括統治中國的中共精英常委的其他前成員，包括賈慶林和曾慶紅。

路透社說，鄧小平坐輪椅的大兒子鄧樸方也出席黨代會開幕式，他坐在主舞台的後排。1968 年，在毛澤東發動的文革動亂最激烈的時候，鄧樸方被從北京大學的一棟大樓神秘墜落，腰部以下至今癱瘓。