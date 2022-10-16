銅價下行是歐中經濟衰退之證？

RFI採訪 / 歐中經濟

國際上有許多分析師把銅金比變化作為觀察未來經濟景氣走向的一個重要指標。有觀點認為，國際銅價近期的回落證明推動全球增長的三大火車頭之二：歐洲和中國已出現經濟衰退。就此，部分業內人士在接受本台法廣RFI經濟記者採訪時指出，當前銅價仍處於高位，北京的政策和烏克蘭戰爭的持續時間未來將會指導市場的行情變化。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)本周節目中播出的最新話題之一。

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本台RFI法文網2022年10月11日星期二在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇文章。這篇結合採訪內容撰寫的報道，主題圍繞當前國際市場銅價出現回落，證明歐洲和中國處於經濟衰退。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[récession économique, la preuve par le cuivre]。換作中文可譯為：[經濟衰退，被銅證明]。下面是簡介以供分享。

銅博士正在繪製經濟衰退的畫卷？

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先說，銅忠於其為經濟指標的名聲，隨着其價格的下跌，每天都在給繪製經濟衰退的畫卷增色添彩。

“銅博士”（英文綽號Dr Copper）正在傳遞的信號不佳。銅的行情在下跌，市場的憂慮在增加。銅價隨着其在工業中的需求量在變化。不論是電子、建築還是汽車製造業。全球增長的三大火車頭之二：歐洲和中國正處經濟衰退。原因有能源危機，加上中國當局採取的“清零”政策。

RFI Image Archive / Matières Premières : le marché du cuivre évolue au gré de son utilisation dans tous les pans de l'industrie, que ce soit l'électronique, la construction ou encore l'automobile. (illustration) Getty Images - Xvision / RFI Image Archive

不過，法國研究機構法蘭西國家石油與新能源研究院(IFPEN - IFP Energies Nouvelles)指出，中國仍然在很大程度上主導着煉銅業，並且是南美洲銅礦的最大進口方。中國工業放緩一毫，影響採購，就無法避免會衝擊市場。

經濟低迷但礦業開發在蓬勃發展? -

美元堅挺也侵蝕市場需求，因為，所有的原材料都是以美元定價。對使用其它貨幣的買家而言，礦石變得更加昂貴了。在當前需求不振的背景下，供應卻不少。礦物開採正在蓬勃發展。業內人士指出，以當前的發展節奏，銅在2022年和2023年供大於求。

銅價的市場行情短期內難以轉向？-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分提到，接受採訪的業內人士補充指出，當前的市場情況很混亂。唯一可以肯定的是，短期內價格依然看跌，但維持高位。每噸價格在7500美元左右。

RFI Image Archive / Matières Premières : Fidèle à sa réputation d'indicateur de l'économie, le cuivre témoigne de la récession qui se dessine chaque jour un peu plus. Au rythme actuel, le cuivre s’oriente vers des années 2022 et 2023 excédentaires. Ici, des feuilles de cathode de cuivre sont prêtes à être vendues. (illustration) Getty Images - Michael Fuller

之後，則將取決於北京的政策和烏克蘭戰爭的持續時間。而從長期角度，低碳轉型需要大量的銅，將會擡高需求。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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