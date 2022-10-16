20大開幕之際 北京再現反習反核酸標語 此次在廁所封不封引議論

中國/20大/反獨裁標語

據推特所傳消息，中共20大今天在北京開幕之際，嚴密維穩下，北京再現反獨裁反習近平標語。此次據信是在北京北京電影資料館藝術影院。根據上傳照片，抗議口號濃墨大寫，在一座男廁所里。而牆壁上所貼彩色印刷大字報，則沒有顯示地標。

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據推特所傳的消息說，在北京的中國電影資料館藝術影院昨天出現反獨裁反核酸大字標語。而牆上招貼的的彩印抗議大字報，則呼喊普選萬歲，大字報標題並說，選票裡面出政權，一人一票選主席。

大字報式海報抗議性張貼還鼓動再來一場新護國運動。

另一張張貼，號召進行汽車鳴笛運動，說要自由，要選票，要尊嚴。

可見的一些評論跟貼稱，道路自信，橋樑自信，接下來還得公廁自信電線桿自信。

把這裡封了起來，笑死我，公廁全部暫停使用好了。

都是勇士！無名勇士，贊。

此前13日，北京四通橋出現反習大字橫幅，引發北京加強維穩，並在所有高架橋以及空中人行通道放置監督員，監視每一個行人。

此次疑似在廁所里大筆書寫反獨裁，反核酸口號，顯示廁所等地均可能是維穩死角漏洞。

尚且沒有其他消息證實北京再現反獨裁反核酸標語消息。中國官方也沒有對此作出反應。