20大：港媒指習近平豐功偉績說已超鄧小平

中國/20大/習近平

中共總書記習近平今天在20大上報告，將過去執政10年的政績，稱為“過去五年的工作和新時代十年的偉大變革”；香港媒體表示，這是欲對比鄧小平，認為其功績更有高度的措辭。

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據中央社今天引述報道稱，中國共產黨第20次全國代表大會今在北京召開，上午10時在北京人民大會堂開幕，習近平在開幕政治報告中首先回顧了過去10年的工作，稱為“過去五年的工作和新時代十年的偉大變革”。

香港01報導，過去10年是習近平執政，將過去10年的成就稱之為“偉大變革”，十分不同尋常。該報指出，1992年中共14大，當時領導人江澤民用的措辭是“十四年偉大實踐的基本總結”，這是對鄧小平帶領中國人民開啟的改革開放事業的重要肯定。而2002年的中共16大上，江澤民使用的措辭是“過去五年的工作和十三年的基本經驗”。

另2012年的中共18大，胡錦濤執政10年後報告使用的措辭是“過去五年的工作和十年的基本總結”。其中胡錦濤使用的“基本總結”一詞，和江澤民使用“基本經驗”一詞，總結的意味非常濃厚，比較中性。但今天習近平報告中所使用的“偉大變革”一詞，凸顯對過去10年予以高度的評價。

該報分析，這次習近平在中共20大報告中對過去10年進行的總結用詞“新時代十年的偉大變革”，是對照鄧小平功績“十四年偉大實踐的基本總結”，更有高度的措辭。

報告稱習，近平20大報告里說，“新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。”