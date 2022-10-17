中共20大第二天 中國決定“推遲”發布季度增長數據

中共20大/經濟數據

中國周一令人驚訝地決定推遲原定周二公布的季度增長數據，此刻中共20大正在北京召開，企業則在清零政策下病病怏怏。有專家認為，推遲公布是為了不打擾習近平的“加冕”儀式。

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中共20大進入第二天，法新社發自北京的消息說，中國周一（10月17日）"無限期推遲"發布第三季度增長數據。上周五，中國已推遲公布9月份的貿易數據。對這兩次推遲都沒有任何解釋。

與許多選擇與病毒共存並取消限制的國家不同，中國繼續遵循不靈活的衛生政策。這些措施經常導致企業和工廠意外關閉，正在影響着商業和旅行，並對家庭消費造成嚴重影響。

中國國家統計局最初定於周二發布一系列指標，包括期待已久的7-9月期間的增長數字。該機構說，這一指標和其他經濟數據的公布被"推遲"了，但沒有提供任何解釋。

法新社說，這種在最後一刻改變官方公布統計數據時間的做法是不尋常的。上周五，中國已經推遲了9月份貿易數據的公布，也沒有給出理由。

鑒於中國作為世界第二大經濟體的重要性，中國官方GDP數字受到高度關注，儘管這些數字有明顯的政治性而受到質疑。

難以置信的糟糕

研究中國經濟問題的專家，法國克萊蒙-奧弗涅（Clermont-Auvergne）大學教授瑪麗·弗朗索瓦·雷納德（Mary-Françoise Renard）幾天前告訴法新社："在中國，增長率是由政府決定的"。她解釋說，如果政府說我們必須要有6%的增長，那麼所有與國家有關的機構都會投資，以達到這個增長率"。

今年第二季度，中國國內生產總值（GDP）同比僅增長了0.4%，是2020年以來的最差表現，今年第一季度的增長為4.8%。

柏林墨卡托中國問題研究所（MERICS）的分析師雅各布·岡特（Jacob Gunter）上周說： 他預計中國第三季度的數據會“難以置信地糟糕"。

法新社採訪的12位專家預測，7-9月期間，中國國內生產總值平均同比增長2.5%，隨後在2023年增長3%，這將是40年來不（包括疫情時期）的最弱速度，。

現在有許多分析家認為北京今年設定的增長目標（約5.5%）是不現實的。上周，國際貨幣基金組織將其對2022年的預測下調至3.2%。

加冕儀式

中國強大的經濟規畫機構的一位官員周一告訴法新社：“中國的整體經濟表現仍然令人矚目”。

儘管清零政策影響各項活動，但中國國家主席習近平周日在中共二十大開幕式上重申了其清零政策的有效性。這位北京強人說，“我們把人民和他們的生命放在第一位”，法新社說，習近平此話暗指所謂的西方民主國家防疫鬆懈。

對於那提西（Natixis）銀行駐香港首席經濟學家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）來說，這種意外的推遲公布，並非一定意味着數據會"非常糟糕"，原因僅僅是"所有的一切，包括GDP的公布，都不可打擾習近平的加冕儀式"。

清零政策給已經處於困境的中國經濟雪上加霜：消費不振，包括科技在內的幾個增長領域的監管收緊，以及前所未有的房地產危機。

經過多年的驚人增長，現在許多城市的房地產銷售都在下降，許多開發商正在為生存而掙紮。而房地產與建築業加在一起佔中國全國GDP的四分之一以上。