封不了嘴：香港第30份言論自由年報須在海外發表 學者指自我審查已成全社會現況

香港，言論自由

香港的言論自由空間尚有多少？可能可以從已連續紀錄香港言論自由29年的香港記者協會不得不放棄撰寫言論自由年報可見一斑。新聞學者李立峯教授指出，記協可說高風險組織，停寫年報可以理解和體諒，但事件折射的問題，是自我審查已由新聞界的問題變成全社會的問題。

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香港記者協會自1993年撰寫促使港英政府修例以改善言論自由空間起，便每年撰寫報告，紀錄和評論香港在當年7月至翌年6月的十二個月內的言論和新聞自由狀況，並於每年的7月香港政權移交紀念日後一、兩天發表，作為對回歸對言論和新聞自由影響的監察，但該會早前決定，今年不會編撰年報，沒有交代原因。不過，該會及其主席陳朗昇曾被親京傳媒《大公報》和《文匯報》批評及跟縱，該等傳媒曾翻找記協丟掉的垃圾，以當中的廢紙內容來對記協作出揣度式指控。另外，港府的職工會登記局則兩度去信記協，要求交代過去舉辦的活動內容是否與該會成立宗旨相符。據了解，當中包括多年前為協助業界採訪台灣總統大選的交流團。

不過，一群不甘噤聲的香港新聞工作者和學者決定自行撰寫年報，以免紀錄工作被迫中斷，並透過國際記者聯會平台發布(https://www.china.ifj.org/hong-kong-report-2022-ch)，名為《不能封嘴的故事》。

這第30份年報指出，香港在過去一年多對言論和新聞自由的打理是歷史性的，包括有至少12間獨立新聞媒體結業，當中不少是有些年頭的，最明顯的，便是《蘋果日報》、《立場新聞》和《眾新聞》；此外，以公共廣播服務機構自居的香港電台，在一年余的時間內，被轉化成政府的宣傳機器，服務對象由市民變成中港政府。手段是由現已連升三級為保安局常任秘書長的時任廣播處長李百全，藉著換人、發布新的編輯守則實施檢查、抽換節目、撤銷有近三十年歷史的香港電台節目顧問團等聽取民意的渠道等等。

在新聞和言論自由遭受前所未有的打擊之際，仍有不少記者堅持發聲，部分移居海外者更紛紛創立規模較小的網上異議傳媒，各自集中報道不同範疇的新聞，自2019年的反修例運動後，這類以「自媒體」方式創辦的異議新聞媒體至少有21間，例如在港的《法庭線》和《大城志》，但更多是在英國、加拿大、台灣和新加坡等地成立，但他們的共通點是報道或評析中港相關事務。不過，由於這些媒體規模細小，又不能在地採訪和適時推動輿論，在設定新聞議程方面，難以與被迫關閉的傳媒比擬。再加上未能找到可行的商業模式，前景依然未明。更何況，建制派也加強利用互聯網開設頻道和臉書專頁來唱好中港故事，使網上出現互相抗衡之局。

曾蔭權：信息自由流通是香港成功支柱之一年報指為保國際地位的必要條件

中文大學新聞與傳播學院教授李立峯接受本台方問時表示，以往說的是新聞界自我審查，現在是全社會自我審查，記者要找人評論或消息來源都甚為困難，事實是不少民間組織已解散，而即使未解散，亦傾向不說或少講，例如公民黨不見它發言，民主黨亦會挑低風險議題發聲，在這情況下，曾被親中傳媒批評的香港記者協會，可說是一個高風險組織，停止製作言論自由年報，是可以理解和體諒的。

但他指出，任何社會均須就重要事項進行系統性紀錄和評價，記協過去撰寫的年報便扮演了在紀錄言論自由變化的角色，這對學術研究有重要作用，其內容不時被研究人員引用，若不再紀錄，將對理解社會大打折扣；他續稱，紀錄的另一作用是向港府施壓，促使港府改善。李立峯補充，現在說藉紀錄或評論來向港府施壓可能有人認為有點「怪」，因為公眾觀感是港府不會聽取民意，甚至感到沮喪，但每個社會均需要信息流通和意見表達。

李教授最後一點，可作為前特首曾蔭權言論的一個腳註。曾蔭權由財政司長、政務司長和特首任內均曾表示，信息自由流通是香港經濟成功的四大支柱之一，且不時提及傳媒自由的重要性，年報指出，若港府要完成北京中央政府要保持香港國際地位的任務，信息流通是必不可少，重申要求港府訂定信息自由法。