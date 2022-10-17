旅法華人巴黎上演行為藝術抗議一黨專政

巴黎/抗議集會

10月16日，中共20大在北京開幕之際，一批旅法人士在巴黎市中心蓬杜文化中心附近的Edemond Michelet廣場集會，以黃袍加身的行為藝術表演，抗議中國國家主席打破常規，謀求第三任期的努力，也抗議壓制民間一切不同聲音的一黨專政。活動組織者之一蔣不在現場向本台記者解釋這次活動的目的：

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蔣不：“我叫蔣不，在巴黎學習藝術專業。以前在國內時曾經被以“煽動國家政權罪”抓捕過。現在在巴黎，我覺得這邊有更大空間和自由，至少我們還能組織這樣的遊行。”

“為什麼要組織這樣的活動？理由其實特別簡單，就是很多人覺得，尤其是很多外國人覺得，中國人根本不會反抗。但其實，包括比如彭在州（法廣注——彭在州被認為是10月13日在北京海淀區四通橋上懸掛抗議橫幅者。）、或其它那些曾經奮鬥過的人、抗爭過的人，他們的事跡可能都被忘記了。我想說的是，其實中國是會反抗的，中國人是渴望民主，渴望自由的，中國不是只有一種聲音。尤其在法國這樣一個相對自由的環境里，我們也希望能發出更多的聲音，一方面向世界說明中國人里有不同聲音，第二點更重要的是，我們站出來後發現——我們已經組織過六、七次這樣的活動，在我們站出來的時候發現，其實沒有那麼可怕，絕大部分參與者也沒有受到騷擾。尤其在法國其實大家能做的事，比大家想象得要多。中共就是利用恐懼來統治，但我們發現沒有那麼可怕。總之，兩點：一是告訴世界中國有不同聲音，二是告訴我們自己不恐懼，也讓更多的人站出來。我們的活動一次比一次人多，這說明我們能做更多的事情。大家都戰勝恐懼的時候，是他們害怕我們，他們才是脆弱的。”

“我們要去爭取更多的權益。如果大家什麼都不說，那中國永遠是這樣的現狀。如果大家一點一點去做點什麼，現狀才有可能改變。如果心中有不滿，那就站出來。很多人都怕自己的親人或自己受到什麼風險，但其實我們站出來後發現，今天在場的50個人中，我相信有45個人不會受到什麼影響。那以後就會有更多的人，來更多的朋友。我們並不期望在海外的一場活動能改變什麼，但至少我們表明我們的態度，表明我們沒有被這個世界改變，我們沒有妥協。”

法廣：這次活動主題是反對習近平連任。為什麼要反對他連任？

蔣不：“其實不是。其實就是因為今天召開20大。我們當然反對習近平連任，但無論是不是習近平，無論是李克強還是其它人，我們都反對。我們反對的是整個的這個非法政權，他們根本不是民選產生的，根本不能代表民意，所以根本不合法。所以，無論誰連任，我們都反對。只是我們今天藉著一個比較有共識的、或者大家都比較反對的象徵性人物來討論。但我們反對的不只是習近平，我們也反對整個的中國共產黨的一黨專政。如果有一天他們不專政了，他們合法地參加競選……但現在這個狀況，無論誰上任，我們都反對。”

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