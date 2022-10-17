港人就「二十大」示威時遭拖入中國駐曼城領館毆打 傳英外交部促釐清

中國，二十大，英國

示威者Bob被拖入中國駐曼城領事館內，小圖為他的傷勢。左一人士之前曾走出館外破壞寫有「天亡中共」的直幡。

一批居英港人在中共二十大(全稱為中國共產黨第二十次全國代表大會)開幕禮期間到中國駐曼徹斯特總領事館外示威，期間有人從總領館內走出來，破壞及搶走示威物品，與示威者發生衝突，有港人被拖入領事館範圍內毆打。團體對此表示震驚，並予以強烈譴責，促世界認清中共的流氓本質。領事館則對「一小撮港獨分子未經批准」而在領館外聚集，表示強烈憤慨和堅決反對。但有英國會議員反要求中方道歉，並將涉事中方人員送返中國。

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根據以曼城為基地的「捍衛港人陣缐」在臉書的資料和錄像片後，二十多名在英港人於英國時間16日下午2時半（即中共二十大開幕禮期間）到中國駐曼城領事館外集會，反對中共總書記習近平連任。但大會開始不久，數人從領館內衝出，一名似有領導地位的男士則去踢寫有「天亡中共」的直幡，亦有人搶奪諷刺習近平是《國王的新衣》中的國王的大型漫畫，雙方發生衝突。期間，手持漫畫的男子被強行拉入領事館範圍內，遭七至八名中國領事館人員拳打腳踢，而先前踢直幡的男子則在旁觀看。在場英國警察救出遭圍毆的港人後，在領事館前一字排開分隔雙方，男子事後到醫院檢查傷勢。

傷者Bob接受訪問時表示，難以想象會在光天化日下被毆打，質問港府指示威者為暴徒，但「我們和平示威，你點解要打我們？誰才是暴徒？」他又說，若此事在香港或中國發生，恐怕「已經『被消失』，或者被隨便羅織罪名遭長期拘柙。」

中國駐曼城領事館回應英國廣播公司(BBC)查詢時稱，對於一小撮「港獨」分子未經批准在領館外聚集，並懸掛侮辱中國國家元首的畫像，表示「強烈憤慨和堅決反對」，要求英方確保中方領事機構和人員的「安全與尊嚴」。但領事館沒有響應施襲者是否領事館人員。另外，中國網民方舟子在社交平台指出，走出領館破壞直幡者是該館總領事鄭曦原，但該館未回複本台查問。

事件中未有人被捕，而BBC則引述英國大曼徹斯特警察指，正進一步調查事件，日後將加強巡邏；英國外交部消息則表示，正尋求「緊急釐清事態」。

事件引發爭議，曾任就業及退休金事務大臣的英國保守黨前黨魁、現任國會議員施志安(Iain Duncan Smith)在推特上表示，英國政府必須要求中國駐英大使向英方道歉，並要求把須為此事負責的人送回中國。網上評論員五嶽散人則在youtube上載評論稱，事件反映中國的戰狼外交已轉為「瘋狗外交」，預料日後會繼續發生，而涉事人員因為有外交特權，不會受罰，更可能因被指為維護了中國國家利益而以「民族英雄」之名回國。