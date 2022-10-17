美國威脅將制裁與伊朗無人機攻擊計畫有關聯的國家及公司

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俄羅斯周一以伊朗制無人機向烏克蘭發動攻擊，造成首都基輔等地8人死亡。美國威脅將制裁與伊朗無人機攻擊計畫合作的公司及國家。烏克蘭總統澤連斯基表示，“恐怖主義必須失敗，而且將會失敗”。部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。

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法新社報道，美國國務院發言人帕特爾周一表示，“美國將毫不猶豫地對所有與伊朗合作開發無人機或彈道導彈，或（參與）將伊朗製造的武器運往俄羅斯的人實施制裁。”

帕特爾並表示， “俄羅斯與伊朗加強聯盟對全世界來說都是一種嚴重的威脅”。

美國國務院發言人並表示，俄羅斯從伊朗軍購的事實表明，俄羅斯在烏克蘭遭受失敗後面臨巨大壓力，現在只能“被迫求助於伊朗等國家提供軍需及設備。

俄羅斯周一使用自殺式無人機對烏克蘭發起襲擊，造成至少8人死亡，其中包括在基輔市中心造成4人死亡。

基輔市長克利欽科在Telegram上寫道，“在首都舍甫琴科夫區的一所房屋的廢墟下，已有4人喪生，該房屋被俄羅斯恐怖分子無人機擊中。”

烏克蘭總統澤連斯基表示，“恐怖主義必須失敗，而且將會失敗”。澤連斯基在Telegram上發文稱，烏克蘭將為襲擊基輔並造成四人死亡的俄羅斯"神風"襲擊事件伸張正義。

而伊朗周一再次否認提供俄羅斯無人機對烏克蘭發動攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在例行記者會上說：關於伊朗提供俄羅斯無人機的報導"具政治意圖"，而且消息出自於西方人士。我們沒有向開戰的任何一方提供武器。"

部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。

在周一的歐盟外長會議前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，歐盟將積極尋找有關伊朗參與烏克蘭戰爭的具體證據。