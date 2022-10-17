胡雪楊 嚴歌苓 王龍蒙巴黎舉辦電影展：《樸金玉》、《交錯》

巴黎17區凱旋門附近的“星之俱樂部電影院” 十月十五日的周六下午，舉行了一項特別電影展，放映兩部電影《樸金玉》與《交錯》，由胡雪楊導演、嚴歌苓總製片、王龍蒙策畫。中法觀眾齊聚一堂，影片落幕，激賞鼓掌聲不絕。每部影片結束，主辦方也安排有觀眾與導演製片的問答交流時間，互動熱絡。

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周六下午，在巴黎17區凱旋門附近特羅雍街的“星之俱樂部電影院舉行特別電影展，放映兩部電影《樸金玉》與《交錯》，由胡雪楊導演、嚴歌苓總製片、王龍蒙策畫。

《樸金玉》是華語片，敘述中國東北中朝邊界一城市裡發生的偷渡的朝鮮脫北者樸金玉與中國男子宋子華之間的怪誕曲折的愛情故事，節奏緊湊，扣人心弦步調下，帶出集權統治下，追求自由歷經艱難及慘絕人寰遭遇的描述。電影結束後，各種鼓掌久久不能停下，激賞之情，不言而喻。

有關影片樸金玉製作拍攝過程，胡雪楊告訴本台法廣，他2014年初稿後2015年完成，但因缺乏經費，拖到2019年才籌備到期，劇組在東北拍攝，原本預定一個月殺青，但碰上5.1勞動節，經費不夠，結果被迫在28天內完成。

本次影展的第二部影片《交錯》則是華語法語雙語影片，表達人生的無常，際遇的詭譎。人生旅途上，兩個人的相遇，在禍境中也可能是另一個人的福氣。人有旦夕禍福，交錯的人生禍與福，還真是個未知數。包括北京電影學院專科班出身的王龍蒙在內的幾位華人及法國演員也嶄露頭角。

胡雪楊告訴法廣，其影片《交錯》的拍攝，也同樣遇上阮囊羞澀的障礙，2016開工後，歷經2017，知道2018年才能夠完成。此期間，工作團隊成員不斷變化也是阻礙之一。

電影放映完畢，主辦方也安排觀眾與電影製片的問答交流時間，中法文問題皆有，現場有專人翻譯主持，互動熱絡。

胡雪楊最後也希望大家能夠廣為宣傳，尤其是交錯，希望能夠開發電影市場，也盼望法國影劇界能夠找參演的演員們，給與他們角色發揮的機會潛能。

本次影展的策畫人王龍蒙對於樸金玉影片也有所感地說：滯留法國的中國導演胡雪楊，著名作家嚴歌苓，以及前六四天安門民主運動學生劉毅任合作才出品了樸金玉，從策畫到完成跌宕起伏經歷了近七年的時間。

他還說：是啊，在今天交通發達通訊方式異常方便的今天，想去探個親訪個友根本不是什麽難事，可是在這個地球的東邊有一個鐵桶一樣封閉的國家北韓，所有這一切都是不可能實現的，那裡只有飢荒和壓迫，那裡只有被規定的一切形式的存在。所有的悲劇都在源源不斷的產生着上演着...

至於王龍蒙長串抒發天安門與樸金玉影片能呱呱落地的關係與連接，下次有機會，或者受眾有幸可以聽到他對影片秘辛的暢談。