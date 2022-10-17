費加羅：習近平將中國推入與西方民主國家對撞的軌道

法媒看習近平

法國《費加羅》報上周末10月15-16日推出有關中共20大的專題報道，稱習近平是“紅色中國的皇帝”，並發社評指出，習近平的紅色中國或已進入與西方民主國家對撞的軌道。

廣告 繼續瀏覽後續

費加羅報的社評說，星期天（10月16日）開幕的中共（CCP）第二十次代表大會，只是將已經做出的秘密決定公示出來。習近平打破了十年輪換的傳統，將被確認為紅色帝國的絕對主宰，至少為另一個十年設定了方向。在一代人的轉變中，他將加強對黨國權力中心的控制。

費加羅報說，有了"領航員"的頭銜，便接近成為大寫的“舵手”，他已經把自己的想法寫進了憲章（黨章），並從去年六月開始，用十本書來豐富這些想法。在這種對權力和永恆（掌權）的追求中，無論是在黨內還是在整個中國，沒有任何人可以超越皇帝。

該社評說，現在俄羅斯的專制主義偏離，幾乎讓我們悼念蘇維埃時代，那時的共黨官僚們尚有自己的發言權。

而北京的集權和個人化權力則充滿了沉重的威脅。這個世界上最大的獨裁國家，現在屈服於它的領導人對控制的癡迷，屈服於怪異的民族主義外加歷史修正主義和對族群的否認，屈服於脅迫性的"清零"和技術的自給自足，並通過挪用本來能解放社會的（技術）工具，來壓制社會......

費加羅報說，由於習近平對他的朋友普京在烏克蘭的挫折感到尷尬，他可能會看到與美國和歐洲關係升溫的利益。然而他的政策卻“使中國與西方民主國家發生了碰撞”。

該文稱，習近平正在致力於建立一個新的世界秩序，在國際機構中從事滲透，並收買拉攏那些有需要的國家。

入侵台灣

那麼，擁有大能的習近平是否能獨自決定入侵台灣？這將是未來十年的計畫。這很難讓我們放心...... 所以，美國人和歐洲人，在放棄了一切對（中國）改革抱有的幻想之後，至少可以嘗試推後習近平感到他強大到可以挑戰的那一天的到來。