金融時報：歐盟外交部門呼籲對中國採取更強硬立場

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在歐盟就重新調整對中國戰略展開討論前，歐盟對外事務部文件呼籲各成員國部長，務必對中國採取更強硬態度，將北京視為全面競爭對手，僅在有限領域可能進行接觸。

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中央社援引英國"金融時報"（Financial Times）報導，這份由歐盟各成員國外交部門撰寫的5頁報告，建議歐盟更密切地與美國合作，針對網絡和混合式威脅的防範、中國以外供應鏈的多元化，以及與其他印度－太平洋強權的關係深化等各方面進行改善，"對歐盟、美國和其他志同道合的夥伴而言，中國已變成一個更加強悍的全球競爭者，因此有必要評估如何對當前及可預見的威脅做出最佳回應"。

這份歐盟文件提出，歐盟現行政策將中國視為"合作夥伴-競爭對象-體制對手"（partner-competitor-systemic rival）的概念"已經過時"。

報告還建議，歐盟和中國的潛在合作應限縮在氣候變遷、環境和衛生議題；歐盟對中國半導體產業和某些稀有金屬的依賴，對歐盟是一種"戰略弱點"，呼籲擴大自行產出、尋找替代供應鏈或做好回收再利用。歐盟也須警惕中國透過多邊組織有系統地宣揚中國那一套世界秩序，例如個人人權次於國家主權、經濟和社會發展優於政治和公民權利等。此外，在經歷中國的經濟脅迫、科技競爭、資訊操縱後，歐盟也可向與北京往來的第三世界國家提供"更好的選項"。

歐盟27國領導人將於20日起舉行峰會，就中國問題展開辯論，歐盟各國外長周一在盧森堡針對上述文件進行討論，預作準備。

荷蘭外長鬍克斯特拉（Wopke Hoekstra）周一抵達會場時表示："與中國的對話益趨務實，我們將拋開天真的想法。"歐盟外交和安全政策高級代表博雷利則指出："應針對中國問題展開新討論，作出新分析。"

一名資深歐盟官員指出，最新評估清楚顯示，"中國並不準備改變"，"不僅在經濟層面，連政治層面都應進入全面競爭的階段。"其他官員則提到，中國暗中支持俄羅斯入侵烏克蘭、擴大對台文攻武嚇、漠視香港人權，以及鎮壓維吾爾族等事件，都是在歐盟上一次定義中國角色後的新進展，值得歐盟重新思考如何定位中國。