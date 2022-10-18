俄軍承認在烏克蘭陷入"困境” 馬克龍與特拉斯通話商討援烏計畫

俄羅斯/烏克蘭/軍事/法國/英國

俄羅斯軍方周二承認，在烏克蘭東部和南部遭遇數次重大挫折後，面對烏克蘭的反攻，俄軍在烏克蘭陷入"緊張局面”；法國總統馬克龍周二與英國首相特拉斯通電話，討論了共同支持烏克蘭計畫；路透社援引兩名伊朗高級官員表示，伊朗承諾向俄羅斯提供地對地導彈以及更多的無人機。

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法新社消息，俄羅斯烏克蘭軍事行動指揮官謝爾蓋將軍 ( Serguei Sourovikine)周二對俄羅斯國家電視台Rossia 24表示：( 俄軍）在特別軍事行動區的局面可用"緊張"來形容。"敵軍絲毫沒有放棄進攻俄羅斯軍隊陣地的企圖。”

另據路透社報道，法國總統馬克龍周二與和英國首相特拉斯通電話，雙方討論了法國和英國對支持烏克蘭計畫。法國總統府愛麗舍宮在一份公告中表示，法英兩國領導人重申，兩國將保持密切協調合作，從軍事、經濟、人道及國際司法等各方面"全方位"支持烏克蘭。

英國首相府也表示，馬克龍與特拉斯也一致表示，希望在10月6日雙方在布拉格第一屆歐洲政治共同體峰會上舉行會談基礎上，繼續深化法英兩國關係。

另據路透社周二報道，兩名伊朗高級官員向路透社表示，伊朗承諾向俄羅斯提供地對地導彈以及更多的無人機，不過美國方面表示，沒有收到這方面消息。

路透社稱，10月6日，伊朗第一副總統默罕默德·穆赫貝爾及伊朗革命衛隊的兩名高級官員和最高國家安全委員會的一名官員訪問莫斯科，與俄羅斯就運送這些武器的問題舉行了會談並達成了協議。

一名了解此次訪問情況的伊朗外交官員表示，“俄羅斯方面要求獲得更多的無人機，以及精度更高的伊朗彈道導彈，尤其是Fateh和Zolfaghar系列導彈。”

路透社稱，一名了解此案的西方官員證實了上述消息，稱伊朗與俄羅斯就提供包括Zolfaghar在內的短程地對地洲際導彈

達成了協議。

不過，伊朗外交官員否認武器轉讓違反了聯合國安理會在2015年出台的決議。

而此前，烏克蘭外交部長庫列巴周二表示，他向總統澤連斯基提交了一份建議，要求烏克蘭切斷與伊朗之間的外交關係，理由是後者向俄羅斯提供武器。

庫列巴周二在新聞發布會上表示，德黑蘭對烏克蘭遭到的破壞負有責任。他並表示，烏克蘭將向以色列發出正式照會，尋求以色列立即向烏方提供防空物資和合作。