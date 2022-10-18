北京重金招募英軍退役飛行員培訓中國空軍

英國/中國

英國官員透露，中國當局重金招募數十名前英軍飛行員教導中國空軍如何擊敗西方戰機和直升機。北京設在南非的一所飛行學院參與了招募活動。

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據英國天空新聞10月18日引述該國官員透露，30名主要是英軍快速噴氣戰機的飛行員，和一些直升機飛行員，被大約24萬英鎊的年薪所吸引，目前正在中國，為中國人民解放軍培訓飛行員，一位國防分析家稱，這是對安全的驚人破壞。

英國國防部稱，前英軍飛行員被人用大筆金錢引誘到中國，將他們的專業知識傳授給中國人民解放軍的飛行員。英國正在警告前軍事飛行員不要為中國軍隊工作。

這些退役的英軍飛行員被用來幫助了解西方飛機和飛行員的運作方式，這些信息在發生任何衝突時可能是至關重要的，比如在台灣上空。

北京重金招募的英國飛行員有駕駛快速噴氣機和直升機的經驗，據英國BBC報道，這些人曾駕駛過“颱風”、”美洲豹”、“鷂式”和“龍捲風”戰機。

被招募的戰機飛行員來自英國整個軍隊，而不僅僅是皇家空軍。一些飛行員已年過半百，並在一段時間前離開了軍隊。另外，其他盟國的飛行員也成了北京重金引誘的目標。

有西方官員說，獵取飛行員的企圖正在進行，而且最近一直在加強。這些飛行員是通過中介獵頭公司招募的，並提到中國在南非的某個飛行學院參與其中。

英國國防部一位發言人說，培訓和招募飛行員並不違反英國目前的任何法律，但英國和其他國家的官員正在努力阻止這種活動。

英國當局在2019年首次意識到有少量英軍前飛行員被招募的案例，這些案例被逐一處理。

一位西方官員向記者表示，“現役人員也成為北京的目標，但據悉沒有人接受”。另外，“中國被認為對F-35戰機感興趣，但據悉F-35戰機的飛行員並不參與其中”。